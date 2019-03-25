Политика

В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газаИзвестия 20:47

Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.
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Депутат Рады: При утрате транзита российского газа Украина потеряет $3-5 млрд

Росбалт19:31

В Раде рассказали, столько Украина потеряет без транзита российского газа

Комсомольская правда22:47

На Украине подсчитали убытки от потери транзита российского газа

URA.Ru22:25

В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Известия20:47

Названа сумма, которую Украина потеряет после прекращения транзита российского газа

Телеканал 360°22:52

На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа

ФАН19:19

Украинский депутат предсказал последствия потери транзита российского газа

РИА Новости19:02
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 23:15, Ашберн
ЖКХ

Горячую воду начнут отключать с 1 апреля в Магадане

Мэрия Магадана сообщила об отключении горячей воды для подготовки к работе в летний период 2019 года.
Обновлено в 22:25
Наука

В Китае нашли окаменелости древней птицы с яйцом внутри

Ученым удалось найти в Китае останки древней птицы с яйцом внутри тела. Животное обитало на Земле приблизительно 110 млн лет назад.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию

Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Якутии возбуждено уголовное дело по продаже незаконного кислорода

Возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам, содержащим признаки преступления по статье «незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере».
Обновлено в 20:42
Происшествия

Во Владивостоке в суд поступили уголовные дела об афере с косатками

Уголовные дела о причинении ущерба на 13,5 миллиона рублей при вылове и перевозке косаток в отношении бывшего директора ФГБНУ "Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр" (ТИНРО-Центр) Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова поступили во Фрунзенский районный суд Владивостока.
Обновлено в 21:12
Интернет

Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника

Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 20:17
Авто

Назван топ-3 причин, из-за которых лопается лобовое стекло автомобиля

Еще одной причиной, почему может лопнуть лобовое стекло является слабый кузов машины.
Обновлено вчера в 11:04
Общество

Теплые туалеты в школах Забайкалья построят за 139 млн р

Обновлено в 22:23
Происшествия

Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Обновлено в 18:27
Политика

Патрушев предупредил Украину о распаде в случае переизбрания Порошенко

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил украинцев о возможности распада Украину в случае переизбрания президентом Петра Порошенко.
Обновлено в 19:56
Политика

Мэй проводит экстренное совещание из-за кризиса в правительстве

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собрала экстренное совещание министров на фоне обострившегося кризиса в правительстве из-за Brexit.
Обновлено в 11:25
Политика

Вице-премьер Забайкалья Новиченко ушел в отставку

Вице-премьер, министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко ушел в отставку.
Обновлено в 22:03
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Обновлено в 16:33
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

Обновлено в 22:34
Наука

Ученые назвали способ увеличить продолжительность жизни

Обновлено в 23:13
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» Лиза Триандафилиди разводится спустя четыре месяца после свадьбы

Лиза Триандафилиди сегодня сообщила новость, которая ошарашила ее поклонников — она разводится после четырех месяцев замужества.
Обновлено в 12:30
Политика

Румыния решила перенести посольство в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Общество

Жильцы ветхих домов в Петропавловском смогут переехать в Аниву и Ново-Троицкое

По желанию петропавловцев, проживающих в ветхих и аварийных домах, в селе могут построить новое жильё.
Обновлено в 22:22
Политика

S7 Space подтвердила отмену заказа на украинские ракеты «Зенит»

Обновлено в 23:00
Экономика

Волгоградцы вышли в лидеры по производству отдельных видов продукции

Увеличение объемов производства химической, текстильной, машиностроительной продукции, выпуска строительных материалов в 2018 году позволило Волгоградской области стать лидером рейтинга не только Южного федерального округа, но и всей страны, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Обновлено в 06:02
Футбол

УЕФА представил талисман Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:15
Общество

Когда новые инвесторы придут в Хабаровский край

Дополнительно в рамках проекта строительства глиноземного терминала Русал планирует реализовать проект по развитию региональной инфраструктуры.
Обновлено в 20:20
Общество

Эксперты помогут томским айтишникам начать свое дело

Корреспондент портала Tomsk.ru расспросил организатора конференции и сотрудника Фонда развития интернет-инициатив Артема Лузянина о том, кто чаще всего приходит на это мероприятие и чем оно сможет помочь начинающим IT-предпринимателям.
Обновлено в 22:00
Происшествия

Потерпевший бедствие паром Viking Sky прибыл в порт в Молде

Круизный лайнер Viking Sky, который в субботу днем потерял ход у берегов западной Норвегии в условиях сильнейшего шторма, прибыл в порт норвежского города Молде, сообщает телекомпания NRK.
Обновлено в 12:18
Финансы

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено в 23:00
Футбол

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ

На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
Обновлено в 04:43
Транспорт

Больше 20 тележек на новую колею доставили на Сахалин

Обновлено в 23:03
Политика

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено в 15:48
Политика

Президент Сербии заявил о нежелании государства вступать в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич на церемонии в память о жертвах агрессии НАТО на Югославию в 1999 году в Нише заявил, что страна следует по пути военного нейтралитета.
Обновлено в 22:22
Общество

ВШЭ выяснила, что лишь 1% населения довольны экологической ситуацией

Отмечается, что лишь 1% населения довольны состоянием экологии в регионе проживания, еще 5% признают наличие проблем, но считают ее несущественной.
Обновлено в 21:00
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Вадим Зиновьевич Рабинович
Украинский политик
Украинский политический деятель, филантроп, телеведущий. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Оппозиционный блок», кандидат в президенты Украины на выборах 2014 года, президент Всеукраинского еврейского конгресса.
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