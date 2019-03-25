Политика
В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газаИзвестия 20:47
Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.
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ЖКХ
Горячую воду начнут отключать с 1 апреля в Магадане
Мэрия Магадана сообщила об отключении горячей воды для подготовки к работе в летний период 2019 года.
Обновлено в 22:25
Наука
В Китае нашли окаменелости древней птицы с яйцом внутри
Ученым удалось найти в Китае останки древней птицы с яйцом внутри тела. Животное обитало на Земле приблизительно 110 млн лет назад.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело по продаже незаконного кислорода
Возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам, содержащим признаки преступления по статье «незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере».
Обновлено в 20:42
Происшествия
Во Владивостоке в суд поступили уголовные дела об афере с косатками
Уголовные дела о причинении ущерба на 13,5 миллиона рублей при вылове и перевозке косаток в отношении бывшего директора ФГБНУ "Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр" (ТИНРО-Центр) Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова поступили во Фрунзенский районный суд Владивостока.
Обновлено в 21:12
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 20:17
Авто
Назван топ-3 причин, из-за которых лопается лобовое стекло автомобиля
Еще одной причиной, почему может лопнуть лобовое стекло является слабый кузов машины.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
Теплые туалеты в школах Забайкалья построят за 139 млн р
Обновлено в 22:23
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено в 18:27
Политика
Патрушев предупредил Украину о распаде в случае переизбрания Порошенко
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил украинцев о возможности распада Украину в случае переизбрания президентом Петра Порошенко.
Обновлено в 19:56
Политика
Мэй проводит экстренное совещание из-за кризиса в правительстве
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собрала экстренное совещание министров на фоне обострившегося кризиса в правительстве из-за Brexit.
Обновлено в 11:25
Политика
Вице-премьер Забайкалья Новиченко ушел в отставку
Вице-премьер, министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко ушел в отставку.
Обновлено в 22:03
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
Обновлено в 22:34
Наука
Ученые назвали способ увеличить продолжительность жизни
Обновлено в 23:13
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Лиза Триандафилиди разводится спустя четыре месяца после свадьбы
Лиза Триандафилиди сегодня сообщила новость, которая ошарашила ее поклонников — она разводится после четырех месяцев замужества.
Обновлено в 12:30
Политика
Румыния решила перенести посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Общество
Жильцы ветхих домов в Петропавловском смогут переехать в Аниву и Ново-Троицкое
По желанию петропавловцев, проживающих в ветхих и аварийных домах, в селе могут построить новое жильё.
Обновлено в 22:22
Экономика
Волгоградцы вышли в лидеры по производству отдельных видов продукции
Увеличение объемов производства химической, текстильной, машиностроительной продукции, выпуска строительных материалов в 2018 году позволило Волгоградской области стать лидером рейтинга не только Южного федерального округа, но и всей страны, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Обновлено в 06:02
Футбол
УЕФА представил талисман Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:15
Общество
Когда новые инвесторы придут в Хабаровский край
Дополнительно в рамках проекта строительства глиноземного терминала Русал планирует реализовать проект по развитию региональной инфраструктуры.
Обновлено в 20:20
Общество
Эксперты помогут томским айтишникам начать свое дело
Корреспондент портала Tomsk.ru расспросил организатора конференции и сотрудника Фонда развития интернет-инициатив Артема Лузянина о том, кто чаще всего приходит на это мероприятие и чем оно сможет помочь начинающим IT-предпринимателям.
Обновлено в 22:00
Происшествия
Потерпевший бедствие паром Viking Sky прибыл в порт в Молде
Круизный лайнер Viking Sky, который в субботу днем потерял ход у берегов западной Норвегии в условиях сильнейшего шторма, прибыл в порт норвежского города Молде, сообщает телекомпания NRK.
Обновлено в 12:18
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено в 23:00
Футбол
Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ
На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
Обновлено в 04:43
Транспорт
Больше 20 тележек на новую колею доставили на Сахалин
Обновлено в 23:03
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено в 15:48
Политика
Президент Сербии заявил о нежелании государства вступать в НАТО
Президент Сербии Александр Вучич на церемонии в память о жертвах агрессии НАТО на Югославию в 1999 году в Нише заявил, что страна следует по пути военного нейтралитета.
Обновлено в 22:22
Общество
ВШЭ выяснила, что лишь 1% населения довольны экологической ситуацией
Отмечается, что лишь 1% населения довольны состоянием экологии в регионе проживания, еще 5% признают наличие проблем, но считают ее несущественной.
Обновлено в 21:00