Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины. По его словам, эти действия привели страну к негативным последствиям.

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

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