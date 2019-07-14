Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма УкраинойИзвестия вчера в 22:39

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины. По его словам, эти действия привели страну к негативным последствиям.
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