Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма УкраинойИзвестия вчера в 22:39
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины. По его словам, эти действия привели страну к негативным последствиям.
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Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
Обновлено в 01:15
Спорт
FINA не ведет допинговых расследований в отношении российских спортсменов
Международная федерация плавания (FINA) не ведет допинговых расследований в отношении российских спортсменов после проверки базы данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год.
Обновлено в 02:50
Космос
Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено 11 июля в 04:46
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие
Взлетную площадку авианосца John F. Kennedy полностью собрали
Взлетную площадку авианосца ВМС США John F. Kennedy (CVN 79) полностью собрали.
Обновлено 12 июля в 07:58
Футбол
Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»
Обновлено в 03:35
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волги столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
По словам соседей телеведущего, Георгий Габуния не появляется на улице без охраны В Тбилиси на дом журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире телеканала "Рустави 2", повесили позорную табличку, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено 12 июля в 18:07
Происшествия
В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Рейс с Кипра в Петербург задержан из-за угрозы взрыва
Рейс 5704 авиакомпании «Россия» из аэропорта Ларнака (Кипр) в Петербург задерживается на несколько часов из-за сообщения о якобы заложенной на борту взрывном устройстве.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
«Дело блогерш-убийц»: счет жертв пошел на сотни тысяч
На этой неделе передовую Данию потрясло сообщение одной из самых известных персон страны — о том, что она намерена свести счеты с жизнью.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Спецслужбы США и Британии готовят серию фейков о российской власти
Спецслужбы США и Британии готовят информационный вброс про окружение президента РФ Владимира Путина и Минобороны РФ, об этом сообщил военно-дипломатический источник.
Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Виктор Литвинов: «Я стал неинтересен Тане»
Обновлено в 03:00
Экономика
На поддельном бензине вынуждены ездить жители Новосибирской области
На контрофактном топливе вынуждены ездить жители Новосибирска, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:13
Здоровье
Названы самые полезные для здоровья бобовые культуры
Обновлено в 02:02
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено вчера в 10:26
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:20
Музыка
Стали известны гонорары грузинских артистов в России
Артисту Вахтангу Кикабидзе предложили €50 тысяч за выступление на территории России, сообщают СМИ.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
Синиша Михайлович: «Не сомневаюсь, что выиграют битву против лейкемии»
Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович, который прервет карьеру по состоянию здоровья, не опускает руки.
Обновлено вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено вчера в 10:50
Гаджеты
Операционная система от Huawei получит новое название
Заявка Huawei на регистрацию торговой марки Harmony В Huawei ранее заявили, что новая операционная будет запускать приложения Android на 60% быстрее, чем ОС от Google.
Обновлено в 03:23