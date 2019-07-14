Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины. По его словам, эти действия привели страну к негативным последствиям.

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Наука Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.

Шоу-бизнес Дочь Леры Кудрявцевой растет копией своего отца Черты лица малышки можно рассмотреть достаточно детально, и невооруженным глазом видно, что девочка растет очень похожей на своего отца.

Происшествия Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.

Общество МЧС: на Урале аномальная жара сменится сильными дождями и штормом В Свердловской области аномальная жара сменится сильными дождями, грозами, и порывами ветра до 25 м/с.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Футбол «Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.

Происшествия Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.

Спорт Загитова завершила подготовку новых программ на сезон Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова закончила подготовку программ к новому сезону.

Политика Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.

Общество Власти Петербурга потребовали справку о том, что Борис Стругацкий был писателем Городской комитет по культуре готов согласовать установку мемориальной доски, если будет предоставлен соответствующий документ, рассказал «Эху» депутат Заксобрания Санкт-Петербурга член фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Политика Зеленский искупался с украинцами в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.

Футбол Дембеле не намерен переходить в «Баварию» Вингер Усман Дембеле не намерен покидать «Барселону» в это межсезонье.

Общество Новые дома для пострадавших от паводка построят до октября 2020 года Новые дома для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, построят до октября 2020 года.

Общество В Якутске двух слонов выгуляли на улице Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.

Происшествия Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.

Политика СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США 7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.