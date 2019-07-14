Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма УкраинойИзвестия вчера в 22:39
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины. По его словам, эти действия привели страну к негативным последствиям.
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Наука
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
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Космос
Япония запустит в открытом космосе бумажный самолетик
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Черты лица малышки можно рассмотреть достаточно детально, и невооруженным глазом видно, что девочка растет очень похожей на своего отца.
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Спорт
Биатлонистка Якушова планирует сменить спортивное гражданство
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Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
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Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
МЧС: на Урале аномальная жара сменится сильными дождями и штормом
В Свердловской области аномальная жара сменится сильными дождями, грозами, и порывами ветра до 25 м/с.
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Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Футбол
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
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Происшествия
В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека
В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Спорт
Загитова завершила подготовку новых программ на сезон
Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова закончила подготовку программ к новому сезону.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus
Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
Обновлено в 04:58
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о том, что Борис Стругацкий был писателем
Городской комитет по культуре готов согласовать установку мемориальной доски, если будет предоставлен соответствующий документ, рассказал «Эху» депутат Заксобрания Санкт-Петербурга член фракции «Яблоко» Борис Вишневский.
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский искупался с украинцами в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.
Обновлено вчера в 19:09
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Теннис
Федерер и Джокович определят победителя Уимблдона
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»
Обновлено в 03:35
Футбол
Дембеле не намерен переходить в «Баварию»
Вингер Усман Дембеле не намерен покидать «Барселону» в это межсезонье.
Обновлено в 03:12
Музыка
Валерий Леонтьев дал свой последний концерт
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Новые дома для пострадавших от паводка построят до октября 2020 года
Новые дома для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, построят до октября 2020 года.
Обновлено в 02:41
Общество
В Якутске двух слонов выгуляли на улице
Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.
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Происшествия
Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса
В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США
7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено в 02:55
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено вчера в 02:00