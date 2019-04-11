В раде оценили шансы на вступление Украины в НАТОИзвестия 00:43

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Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, заявил депутат верховной рады Украины Вадим Рабинович. У страны нет шансов в настоящее время для вступления в Североатлантический альянс, потому что она не соответствует его стандартам.

В раде оценили шансы на вступление Украины в НАТО

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