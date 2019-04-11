Политика
В раде оценили шансы на вступление Украины в НАТОИзвестия 00:43
Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, заявил депутат верховной рады Украины Вадим Рабинович. У страны нет шансов в настоящее время для вступления в Североатлантический альянс, потому что она не соответствует его стандартам.
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В НАТО нас никто не брал, не берет и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока. НАТО, согласно своему уставу, не может взять страну, которая имеет неразрешенные конфликты. Поэтому шансов вступить в эту организацию у нас нет.
— Вадим Рабинович, украинский политикФАН 00:52
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