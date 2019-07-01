Политика
В раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентомИзвестия вчера в 22:59
Украинцы совершили ошибку, когда голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского, заявил 30 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Происшествия
В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов
Обновлено вчера в 22:42
Общество
В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц
С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.
Обновлено вчера в 21:35
Здоровье
Эксперты рассказали, почему авокадо помогает худеть
Обновлено вчера в 22:16
Наука
Спортсменам могут запретить употреблять шпинат
Научные работники из Германии провели масштабное исследование, длившееся 10 недель, пытаясь выяснить свойства, которые оказывает шпинат на организм.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
В Совфеде оценили призыв к правительству Эстонии выйти из ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT призыв Консервативной народной партии Эстонии к правительству вынести на голосование в парламент вопрос о членстве страны в ПАСЕ на фоне решения восстановить полномочия делегации России в организации.
Обновлено вчера в 14:15
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину космический контракт
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" не хочет расставаться с российским нападающим Артемием Панариным, сообщает The Athletic.
Обновлено вчера в 22:53
Энергетика
Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей
С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".
Обновлено вчера в 22:57
Экономика
В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ
В трёх российских регионах, как на днях сообщила Российская газета, услуги ЖКХ в прошлом году обходились дешевле пятисот рублей в месяц.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС
В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе соберется экстренный саммит: главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов сообщества.
Обновлено вчера в 01:43
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Депутат Госдумы поддержал изучение религиозных текстов в школе
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по образованию и науке Олег Смолин одобрил идею добавить в школьную программу религиозные тесты за счет исключения из нее "слишком политизированных" произведений.
Обновлено вчера в 12:35
Экономика
Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля
В преддверии 1 июля и вступления в силу новых правил, представители банковского сообщества неоднократно отмечали, что застройщики не торопятся перейти на новую схему работы и медленно подают заявки на открытие счетов эскроу в уполномоченных банках (на сегодняшний день их чуть более ста).
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Андрей Малахов поделился достижениями своего сына
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о достижениях своего полуторагодовалого сына во время шоу «Привет, Андрей!».
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Московский зоопарк запускает онлайн-трансляцию жизни панд Жуи и Диндин
Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, - были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет.
Обновлено в 00:07
Общество
Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров
«Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин
С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено вчера в 20:17
Энергетика
Эксперты дали прогноз по ценам на бензин
Эксперты прокомментировали окончание действия сделки нефтяников с правительством о заморозке оптовых цен на топливо.
Обновлено вчера в 23:05
Баскетбол
Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой
Обновлено вчера в 15:29
Общество
Вечерний ливень затопил красноярские улицы
Дождь с грозой и градом, который прошел в Красноярске вчера вечером, затопил сразу несколько улиц. Снимками горожане делятся в соцсетях.
Обновлено вчера в 21:56
Общество
Площадь лесных пожаров в России увеличилась до 40 тысяч гектаров
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск
Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.
Обновлено вчера в 19:01
Музыка
Группа Slayer дала прощальный концерт в Финляндии
Обновлено вчера в 08:38
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 может получить круглый блок камеры
Обновлено вчера в 15:06
Единоборства
Макгрегор вспомнил, как атаковал автобус с Хабибом в Бруклине
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Умер бывший президент Черногории Булатович
Президент Черногории в 1990-1998 годах и премьер Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Момир Булатович скончался на 63-м году жизни, сообщает национальное телевидение Черногории.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:48