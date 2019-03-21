Общество
В работе «Яндекса» произошел сбойКоммерсантъ 10:04
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекса». Согласно данным портала Downdetector, функционирование ряда сервисов компании было нарушено около 16:00 мск. Согласно карте сбоев, с проблемами в работе «Яндекса» столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Краснодара.
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Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Британцы перейдут в ядерные бункеры из-за неопределенности с Brexit
ВС Великобритании привели в готовность команду специалистов по антикризисному управлению на случай Brexit без сделки, которые будут работать в ядерном бункере.
Обновлено в 15:10
Политика
Почему губернатор Мурманской области Ковтун ушла в отставку
Ковтун, работавшая в регионе еще в советское время, была назначена исполняющим обязанности губернатора Мурманской области в 2012 году указом президента России Дмитрия Медведева.
Обновлено в 05:03
Музыка
Фадеев стал композитором года по версии премии BraVo
Обновлено в 14:38
Наука
Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»
Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Игры
Официально: Control от Remedy выйдет 27 августа
Remedy подтвердила журналистам Game Informer, что Control действительно выйдет 27 августа на PS4, Xbox One и РС.
Обновлено в 14:36
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции
Обновлено в 15:03
Финансы
Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов
Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Экономика
Подсчитана стоимость народного достояния России
Минприроды впервые оценило стоимость биологических и водных ресурсов страны.
Обновлено в 03:07
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Гаджеты
Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России
В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
Обновлено в 13:11
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Политика
Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Невзоров предложил заменить в мавзолее Ленина на Началову
Российский журналист и репортер Александр Невзоров прокомментировал шумиху вокруг смерти и похорон популярной певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 09:35
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Адвокаты хоккеиста Фролова раскрыли детали суда с Юлией Началовой
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России
Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Эмма Робертс ушла от Эвана Питерса к бывшему Кирстен Данст
По словам инсайдеров, Эмма рассталась с Эваном несколько недель назад и теперь проводит время с экс-бойфрендом Кирстен Данст Гарретом Хедлундом.
Обновлено в 03:00
Экономика
Wintershall DEA погасит обязательства перед акционерами
Председатель правления крупнейшей немецкой газовой и нефтяной компании Wintershall Марио Мерен в четверг, 21 марта, сообщил о заключении контракта с банковским консорциумом на шесть миллиардов евро для финансирования создающейся компании Wintershall DEA.
Обновлено в 10:04
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»
Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено в 13:58
Общество
Суд обязал «Дождь» и «Новую» удалить статьи о связи депутата Госдумы с делом Шакро Молодого
Октябрьский районный суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к «Новой газете», «Дождю», «Росбалту» и другим СМИ из-за статей о связи чиновника с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено в 13:04
Культура
Новый главред «Первого номера»: «Хотим рассказывать ваши истории»
В 2019 году писатель вошел в состав жюри премии.
Обновлено в 08:35