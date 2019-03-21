Общество
В работе сервисов «Яндекса» произошёл сбойREGNUM 10:14
В работе онлайн-сервисов «Яндекса» днём 21 марта произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Политика
Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
В ВСУ поглумились над убийством ополченцев в Донбассе
Военнослужащий украинской армии Анатолий Штефан опубликовал видео с убийством пулеметчиков самопровозглашенных республик в Донбассе, сопроводив его "шутливой" подписью.
Обновлено в 13:57
Транспорт
Участок красной ветки метро Москвы закроют с 30 марта
Пять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Обновлено в 09:16
Спорт
Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катанию
Тарасова и Морозов получили от судей 147,26 балла за свой прокат. В сумме они набрали 228,47 балла и заняли второе место.
Обновлено в 02:42
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено в 11:53
Футбол
Гилерме и Ахметов вошли в стартовый состав сборной России на матч с командой Бельгии
Вратарь московского футбольного клуба "Локомотив" Маринато Гилерме и полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов вошли в стартовый состав сборной России по футболу на матч первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 14:25
Политика
В Европарламенте готовы отложить Brexit максимум до 18 апреля
Напомним, ранее iReactor сообщал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что огорчена переносом сроков Brexit.
Обновлено в 11:43
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Госдумы к так называемому делу Шакро Молодого
Претензии депутата Андрея Скоча вызвало расследование "Новой газеты".
Обновлено в 13:01
Происшествия
Лидера «Тамбовской» ОПГ приговорили к 24 годам тюрьмы
Барсуков получил 24 года колонии строгого режима. Дрокова суд приговорил к 21 году колонии.
Обновлено в 03:44
Политика
Экс-президента Бразилии арестовали по подозрению в коррупции
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:36
Политика
Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили
Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.
Обновлено в 12:03
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Происшествия
СМИ сообщили о задержании федерального судьи Кузьминского суда Москвы
Обновлено в 18:06 ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 10:42
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено в 13:49
Футбол
Клуб Бекхэма может сыграть в MLS уже в следующем сезоне
Новый клуб «Интер Майами», который частично принадлежит бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвиду Бекхэму, может выступить в MLS уже в следующем сезоне, сообщает пресс-служба MLS.
Обновлено в 12:20
Здоровье
Ямальский омбудсмен рассказал о проблемах здравоохранения в округе
Ямальский омбудсмен рассказал о проблемах здравоохранения в округе Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак раскритиковал сферу здравоохранения в регионе в ходе подведения итогов своей работы в окружном заксобрании.
Обновлено в 13:38
Космос
Частный космический завод под Воронежем запустит тестовую ракету
Уникальное в стране предприятие, которое будет производить метеорологические ракеты, планирует совершить тестовый запуск уже в 2019 году.
Обновлено в 12:49
Финансы
Минфин РФ планирует начать размещение ОФЗ для населения нового формата
Минфин РФ во втором квартале планирует начать размещение ОФЗ для населения (ОФЗ-н) нового формата, минимальная сумма покупки новых бумаг будет снижена, владельцы бумаг смогут привлекать кредиты под залог этих облигаций, говорится в сообщении Минфина РФ на официальном сайте министерства.
Обновлено в 11:51
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Футбол
«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов
Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено в 12:29
Авто
Марка Suzuki клонирует модели Toyota RAV4 и Corolla
Речь идёт только о гибридных версиях, поскольку Suzuki позволено в глобальном масштабе использовать силовые установки THS (Toyota Hybrid System).
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
Песков отреагировал на переброску американских B-52 в Европу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переброска шести американских стратегических бомбардировщиков В-52 в Европу вызывает дополнительную напряженность.
Обновлено в 07:19
Политика
Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко
Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Политика
Зеленский допустил двусторонние переговоры с Россией по Донбассу
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский допускает проведение двухсторонних переговоров с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 14:24
Здоровье
Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна
Обновлено в 07:08
Политика
СМИ назвали дату начала выдачи российских паспортов в ДНР и ЛНР
По предварительным данным, выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР может стартовать уже в апреле 2019 года.
Обновлено в 14:19
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.
Обновлено в 05:56
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13