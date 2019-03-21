Общество

Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей РоссииИзвестия 11:16

«На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме», — цитирует сообщение компании «РИА Новости». О сбое в работе «Яндекс.Почты» интернет-пользователи также сообщали в сентябре 2018 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Яндекс» устранил сбои в сервисах

РИА Новости10:17

В «Яндексе» подтвердили сведения о сбое в работе ряда сервисов

Говорит Москва10:01

Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России

Телеканал 360°09:54

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

ТАСС10:13

«Яндекс» сообщил о сбое в работе своих сервисов

РБК10:16

В работе «Яндекса» произошел сбой

Коммерсантъ10:04

В работе «Яндекса» произошел технический сбой

Газета.Ru11:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Политика

ЦИК отказалась передать Грудинину мандат депутата Госдумы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась передать экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы РФ, принадлежавший Жоресу Алферову, который скончался в начале марта.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Британские мечети погромили кувалдами

Неизвестные повредили здания четырех мечетей в британском Бирмингеме. Об этом говорится в заявлении полиции графства Уэст-Мидлендс.
Обновлено в 08:29
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей

Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Футбол

Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме

Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
Обновлено в 06:48
Космос

«Роскосмос» получил деньги на строительство второй очереди Восточного

Обновлено в 10:24
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Общество

Росгидромет советует не работать в саду до конца майских праздников

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд не рекомендует россиянам до окончания майских праздников начинать садовые и огородные работы, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 10:38
Технологии

В МГУ запустили «Атлас флоры России»

Проект «Атлас флоры России» запустили в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова.
Обновлено в 07:50
Финансы

Иностранные государства задолжали России почти 40 млрд долларов

Иностранные обязательства перед РФ достигли $39,2 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина.
Обновлено в 07:03
Общество

Яровая предложила разработать концепцию здорового питания детей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать концепцию здорового питания для детей, которая будет содержать единые методические рекомендации для детских учреждений.
Обновлено в 08:04
Политика

Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий

По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 09:11
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Авто

Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению

Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.
Обновлено в 00:09
Футбол

Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную

По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Кино

В Волгограде скончался актер Петр Зайченко

Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено в 11:05
Происшествия

В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек

Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Спорт

Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018

Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года.
Обновлено в 05:37
ЖКХ

Петербург получит средства на расселение аварийных домов

В свою очередь Сергей Степашин согласился с доводами главы города и предложил помощь городу в виде 290 млн рублей на решение это проблемы.
Обновлено в 07:47
Гаджеты

Тимати представил беспроводные наушники от Black Star

Обновлено в 09:08
Гаджеты

Nokia заподозрили в передаче личных данных финнов в Китай

В Финляндии открыто расследование о возможном незаконном распространении данных пользователей телефонов Nokia.
Обновлено в 09:59
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Максим Галкин прокомментировал высокую стоимость билетов на концерт Пугачевой

В одном из интервью знаменитый шоумен решил прокомментировать высокую стоимость билетов на выступление Примадонны, заявив, что, он и его жена ничего с этим не могут сделать.
Обновлено в 11:05
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Спорт

Тарасова раскритиковала выступление Коляды на ЧМ

Судьи оценили выступление Коляды на 84,23 балла.
Обновлено в 08:05
Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено в 06:28
Футбол

Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду за неприличный жест, продемонстрированный после ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает Sport Mediaset.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

Захарова обвинила генсека НАТО во вранье по ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене не смог привести ни единого доказательства якобы нарушений Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное