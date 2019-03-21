Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей РоссииИзвестия 11:16

«На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме», — цитирует сообщение компании «РИА Новости». О сбое в работе «Яндекс.Почты» интернет-пользователи также сообщали в сентябре 2018 года.

Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России

Политика ЦИК отказалась передать Грудинину мандат депутата Госдумы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась передать экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы РФ, принадлежавший Жоресу Алферову, который скончался в начале марта.

Происшествия Британские мечети погромили кувалдами Неизвестные повредили здания четырех мечетей в британском Бирмингеме. Об этом говорится в заявлении полиции графства Уэст-Мидлендс.

Авто Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.

Футбол Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.

Происшествия Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.

Общество Росгидромет советует не работать в саду до конца майских праздников Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд не рекомендует россиянам до окончания майских праздников начинать садовые и огородные работы, сообщают РИА Новости.

Технологии В МГУ запустили «Атлас флоры России» Проект «Атлас флоры России» запустили в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова.

Финансы Иностранные государства задолжали России почти 40 млрд долларов Иностранные обязательства перед РФ достигли $39,2 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина.

Общество Яровая предложила разработать концепцию здорового питания детей Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать концепцию здорового питания для детей, которая будет содержать единые методические рекомендации для детских учреждений.

Политика Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.

Экономика Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Авто Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.

Футбол Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).

Кино В Волгограде скончался актер Петр Зайченко Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.

Происшествия В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.

Спорт Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018 Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года.

ЖКХ Петербург получит средства на расселение аварийных домов В свою очередь Сергей Степашин согласился с доводами главы города и предложил помощь городу в виде 290 млн рублей на решение это проблемы.

Гаджеты Nokia заподозрили в передаче личных данных финнов в Китай В Финляндии открыто расследование о возможном незаконном распространении данных пользователей телефонов Nokia.

Происшествия На химическом заводе в Китае произошел взрыв Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.

Шоу-бизнес Максим Галкин прокомментировал высокую стоимость билетов на концерт Пугачевой В одном из интервью знаменитый шоумен решил прокомментировать высокую стоимость билетов на выступление Примадонны, заявив, что, он и его жена ничего с этим не могут сделать.

Общество Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Политика ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.

Политика Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.

Космос Зафиксирован резкий рост солнечной активности Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.

Футбол Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду за неприличный жест, продемонстрированный после ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает Sport Mediaset.