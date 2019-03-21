Общество
Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей РоссииИзвестия 11:16
«На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме», — цитирует сообщение компании «РИА Новости». О сбое в работе «Яндекс.Почты» интернет-пользователи также сообщали в сентябре 2018 года.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Политика
ЦИК отказалась передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась передать экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы РФ, принадлежавший Жоресу Алферову, который скончался в начале марта.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Британские мечети погромили кувалдами
Неизвестные повредили здания четырех мечетей в британском Бирмингеме. Об этом говорится в заявлении полиции графства Уэст-Мидлендс.
Обновлено в 08:29
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей
Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Футбол
Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме
Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Общество
Росгидромет советует не работать в саду до конца майских праздников
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд не рекомендует россиянам до окончания майских праздников начинать садовые и огородные работы, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 10:38
Технологии
В МГУ запустили «Атлас флоры России»
Проект «Атлас флоры России» запустили в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова.
Обновлено в 07:50
Финансы
Иностранные государства задолжали России почти 40 млрд долларов
Иностранные обязательства перед РФ достигли $39,2 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина.
Обновлено в 07:03
Общество
Яровая предложила разработать концепцию здорового питания детей
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать концепцию здорового питания для детей, которая будет содержать единые методические рекомендации для детских учреждений.
Обновлено в 08:04
Политика
Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий
По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 09:11
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Авто
Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению
Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.
Обновлено в 00:09
Футбол
Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную
По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Кино
В Волгограде скончался актер Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек
Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Спорт
Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018
Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года.
Обновлено в 05:37
ЖКХ
Петербург получит средства на расселение аварийных домов
В свою очередь Сергей Степашин согласился с доводами главы города и предложил помощь городу в виде 290 млн рублей на решение это проблемы.
Обновлено в 07:47
Гаджеты
Тимати представил беспроводные наушники от Black Star
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Nokia заподозрили в передаче личных данных финнов в Китай
В Финляндии открыто расследование о возможном незаконном распространении данных пользователей телефонов Nokia.
Обновлено в 09:59
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Максим Галкин прокомментировал высокую стоимость билетов на концерт Пугачевой
В одном из интервью знаменитый шоумен решил прокомментировать высокую стоимость билетов на выступление Примадонны, заявив, что, он и его жена ничего с этим не могут сделать.
Обновлено в 11:05
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Спорт
Тарасова раскритиковала выступление Коляды на ЧМ
Судьи оценили выступление Коляды на 84,23 балла.
Обновлено в 08:05
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено в 06:28
Футбол
Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду за неприличный жест, продемонстрированный после ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает Sport Mediaset.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
Захарова обвинила генсека НАТО во вранье по ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене не смог привести ни единого доказательства якобы нарушений Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:22