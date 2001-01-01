Общество
В работе сервисов Сбербанка произошел второй за неделю сбойBFM.ru 09:12
Первый сбой в работе «Сбербанк Онлайн» произошел 8 апреля. Клиенты испытывали трудности с приложением, зависали платежи и переводы, не работали банкоматы. Сбербанку понадобилось около семи часов на устранение неполадок.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова с 437 млн рублей
Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранились 437 млн рублей.
Обновлено в 12:15
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Энергетика
Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России
Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39
Происшествия
У китайского арендатора забирают томский лес
Органы прокуратуры добиваются признания недействительным договора аренды китайским предприятием крупного лесного участка в Томской области.
Обновлено в 06:28
Авто
Эксперты из Германии оценили российское топливо
Обновлено в 04:50
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Экономика
Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Общество
Через четыре дня на Сахалине перестанут работать старые телевизоры
Уже на следующей неделе перестанут работать телевизоры у тех, кто: - не подключен к кабельному или спутниковому ТВ; - имеет телевизор модели выпуска ранее 2013 года; - не купил цифровую ТВ-приставку.
Обновлено в 20:36
Политика
Великобританию обязали провести выборы в Европарламент
9 апреля палата общин приняла закон, который обязывает Мэй добиваться отсрочки Brexit и запрещает Соединенному Королевству выходить из состава Европейского союза без сделки.
Обновлено в 20:47
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Авто
Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Происшествия
ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне
Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено в 19:43
Происшествия
Жителя Саяногорска избили и отобрали машину в Магадане
Решение о возбуждении дела принято по результатам рассмотрения заявления жителя Саяногорска о совершенном в отношении него вымогательстве.
Обновлено в 18:20
Общество
15 апреля начнут раздавать «Ленинградские гектары»
Обновлено в 10:56
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Технологии
Искусственный интеллект и бизнес
Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.
Обновлено вчера в 03:15
Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1
"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены
Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.
Обновлено вчера в 19:51
Транспорт
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Культура
Лондон шокировал театралов «Роковыми яйцами» Булгакова
Театральная компания So It Goes представила свою версию спектакля по повести Михаила Булгакова «Роковые яйца» в Лондоне.
Обновлено в 19:10
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Общество
До сих пор верите в KPI? Изучите печальный опыт Wells Fargo и других компаний
Миллионы организаций (от частных компаний до школ, больниц и благотворительных фондов) верят, что KPI — объективнейший показатель эффективности.
Обновлено в 12:08
Космос
ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз»
ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью РИА «Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Обновлено в 21:03
Экономика
Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность
Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь лишится своего годового бонуса в размере 957 миллионов долларов.
Обновлено в 17:46
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова
Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги НХЛ (NHLPA) от имени российского защитника Вячеслава Войнова опротестовал решение лиги дисквалифицировать хоккеиста на будущий сезон, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Обновлено в 05:10
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57