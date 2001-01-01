В работе сервисов Сбербанка произошел второй за неделю сбойBFM.ru 09:12

Первый сбой в работе «Сбербанк Онлайн» произошел 8 апреля. Клиенты испытывали трудности с приложением, зависали платежи и переводы, не работали банкоматы. Сбербанку понадобилось около семи часов на устранение неполадок.

В работе сервисов Сбербанка произошел второй за неделю сбой

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