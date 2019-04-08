Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбойREGNUM 06:10
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» пройзошел сбой, его пользователи в течение некоторого времени не могли войти в приложение для смартфонов и не могли пользоваться системой с ПК. Информацию журналистам подтвердили представители пресс-службы «Сбербанка».
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Политика
США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС
Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 20:08
Происшествия
Мосгорсуд оставил хабаровского экс-губернатора под домашним арестом
Мосгорсуд признал законным помещение экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, подозреваемого в хищениях, под домашний арест.
Обновлено в 12:26
Общество
Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4
Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году $1,4. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Кикабидзе не придет на похороны Данелии
Обновлено в 15:05
Космос
Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян
Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
Обновлено в 13:03
Футбол
Головин: «Чалов точно собирается в Европу»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
Обновлено в 13:51
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина
Второй участник финала – сильнейший клуб Западной конференции определится в матче СКА и ЦСКА. После шести встреч в серии ничья 3:3.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Пышка из «Дома-2» Саша Черно ударила мужа по лицу
Накануне брюнетка влезла в драку других участников проекта, и в ходе потасовки ударила собственного мужа, Иосифа Оганесяна.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Трое военнослужащих США погибли в результате взрыва в Афганистане
Трое американских военнослужащих и один афганец, работавший по контракту на армию США, погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства вблизи авиабазы Баграм в Афганистане, сообщается в понедельник на сайте операции НАТО "Решительная поддержка".
Обновлено в 15:38
Футбол
«Анжи» не ведет переговоры с «Газпромом»
Махачкалинский "Анжи" не ведет переговоры с компанией "Газпром", генеральный директор Абсалутдин Агарагимов написал письмо о финансовых проблемах клуба на имя президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, заявили РИА Новости в пресс-службе команды из Дагестана.
Обновлено в 08:34
Общество
«Расследование» ФБК о комбинате «Конкорд» потерпело крах в суде
Сегодня Московский суд провел предварительные слушания по поводу коллективного иска сторонников Любови Соболь к принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину компании «Конкорд».
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
Митингующие в Хартуме опровергли вброс о военном перевороте в Судане
Информация о «военном перевороте» в Судане является фейком.
Обновлено в 09:05
Политика
В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с Путиным
Отвечая на вопросы журналистов, готова ли российская сторона к переговорам с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля напомнил, что Москва — не участник внутриукраинского конфликта.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Общество
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено в 16:29
Политика
В США суд запретил высылать в Мексику беженцев из третьих стран
Суд в Калифорнии заблокировал исполнение указа президента США Дональда Трампа, предписывающего возвращать обратно в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына
Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество
Обращение ветеранов ОМОНа к Путину прокомментировали в Росгвардии
Сотрудники ОМОНа, выложившие видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в своё время были предупреждены, что их жильё, из которого их теперь выселяют — служебное, заявил Валерий Грибакин, официальный представитель Росгвардии, передает РБК.
Обновлено в 18:54
Общество
Председатель облдумы Марина Оргеева поддержала законопроект против хамства на дорогах
Законодательную инициативу в Калининграде ИА Message RU прокомментировала председатель областной думы Марина Оргеева: – Хамство на дорогах – явление, не только аморальное, но и опасное.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
Pinterest планирует IPO с привлечением до 1,5 миллиардов долларов
Ценовой диапазон Pinterest в Сан-Франциско от 15 до 17 долларов за акцию оценивается примерно в 11 миллиардов долларов, что ниже 12 миллиардов долларов в последнем раунде частного финансирования.
Обновлено в 11:57