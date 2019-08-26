с чего всё началось

Неполадки в работе "Сбербанк Онлайн" стали наблюдаться в понедельник утром. 70% пользователей сообщают, что не могут войти в систему, еще 20% жалуются на сбой всех сервисов, а 10% не могут перевести деньги.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин В 2019 году на 1 тыс. мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году это соотношение составит 1 тыс. к 1128.

Шоу-бизнес Михаил Боярский: «Купил „Мерседес“, а то семья считала крохобором» Несмотря на хороший доход, долгое время артист ездил на старой советской машине и лишь недавно пересел на иномарку.

Экономика Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Политика Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.

Политика The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России Президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в G8 в ходе встречи с лидерами стран «Большой семёрки» в Биаррице.

Политика Трамп заявил о готовности Китая начать диалог по торговле Власти Китая связались с торговыми представителями США и заявили о готовности к переговорам.

Происшествия Взрыв прогремел в жилом доме в Находке Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Экономика «Аэрофлот» может провести IPO «Победы» «Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Происшествия Двух российских пограничников задержали в Литве В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.

Экономика Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения» Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.

Политика Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.

Политика МИД Абхазии прокомментировал протестное заявление Грузии Даур Кове Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 25 августа внешнеполитическое ведомство Грузии заявило, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры для их приостановки.

Политика Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8 Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.

Происшествия В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Политика Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Финансы Доллар и евро снизились к рублю на открытии торгов В свою очередь, евро в понедельник на открытии стал дешевле на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 73,43 рубля.

Происшествия В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Политика Вступил в силу новый пакет санкций США против России Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".

Экономика Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.