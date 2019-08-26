Общество

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбойТАСС 02:39

Неполадки в работе "Сбербанк Онлайн" стали наблюдаться в понедельник утром. 70% пользователей сообщают, что не могут войти в систему, еще 20% жалуются на сбой всех сервисов, а 10% не могут перевести деньги.
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с чего всё началось
О проблемах с работой приложения сообщили
 пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани и других российских городах.
RT на русском03:08

Подробнее о событии

Сбербанк устранил сбой в онлайн-приложении, затронувший пользователей iOS

РИА Новости03:39

Пользователи сообщили о сбое в работе «Сбербанк Онлайн»

РБК02:56

Сбербанк устранил сбой мобильного приложения

Rambler News Service03:15

В работе «Сбербанк Онлайн» зафиксировали сбой

RT на русском03:08

Пользователи Сбербанка-онлайн сегодня испытывают сложности

Эхо Москвы03:01

Сервис «Сбербанк Онлайн» восстановил работу в полном объеме

ТАСС03:29

В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой

Ведомости03:18
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Общество

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

В 2019 году на 1 тыс. мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году это соотношение составит 1 тыс. к 1128.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Михаил Боярский: «Купил „Мерседес“, а то семья считала крохобором»

Несмотря на хороший доход, долгое время артист ездил на старой советской машине и лишь недавно пересел на иномарку.
Обновлено в 04:00
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Футбол

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

Обновлено в 06:24
Политика

Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале

Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 06:40
Политика

The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в G8 в ходе встречи с лидерами стран «Большой семёрки» в Биаррице.
Обновлено вчера в 19:27
Политика

Трамп заявил о готовности Китая начать диалог по торговле

Власти Китая связались с торговыми представителями США и заявили о готовности к переговорам.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Блогер инсценировал ДТП с участием своей матери ради лайков

Обновлено в 06:12
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Находке

Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Футбол

«Динамо» хочет приобрести Джованни Симеоне

Обновлено в 06:11
Политика

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе, заявил Песков

Обновлено в 06:27
Космос

В Керчи зафиксирован загадочный полет НЛО

Обновлено в 05:54
Экономика

«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»

«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Экономика

Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Политика

Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании

Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Обновлено в 05:55
Политика

МИД Абхазии прокомментировал протестное заявление Грузии

Даур Кове Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 25 августа внешнеполитическое ведомство Грузии заявило, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры для их приостановки.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки

Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Политика

Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути

Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Армия и оружие

В России ускорят производство самолетов Ил-76МД-90А

В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.
Обновлено вчера в 22:06
Финансы

Доллар и евро снизились к рублю на открытии торгов

В свою очередь, евро в понедельник на открытии стал дешевле на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 73,43 рубля.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
Обновлено в 06:51
Политика

Глава офиса Зеленского резко ответил на критику его отдыха в Сен-Тропе

Напомним, 24 августа Украина праздновала 28-ю годовщину независимости.
Обновлено в 06:30
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США против России

Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:12
Экономика

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.
Обновлено вчера в 22:21
Технологии

«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»

Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ «Триколор» перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и «Национальной Медиа Группы» (НМГ).
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

В ходе протестов в Гонконге пострадали 15 сотрудников полиции

Обновлено вчера в 22:45
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