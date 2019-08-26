Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбойТАСС 02:39
Неполадки в работе "Сбербанк Онлайн" стали наблюдаться в понедельник утром. 70% пользователей сообщают, что не могут войти в систему, еще 20% жалуются на сбой всех сервисов, а 10% не могут перевести деньги.
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О проблемах с работой приложения сообщили пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани и других российских городах.RT на русском03:08
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Общество
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