Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбойRT на русском 05:30

Сбой произошёл в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», с трудностями в функционировании сервиса столкнулись жители многих регионов России. Об этом свидетельствуют данные Downdetector. По данным портала, неполадки в работе приложения начались примерно в 9:00 мск.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сбербанк устранил технический сбой в работе приложения и банкоматов

ТАСС11:04

Экс-министр экономики РФ оценил глобальный сбой «Сбербанк Онлайн»

URA.Ru11:53

Сбербанк устранил технический сбой

Телеканал 360°11:37

Сбербанк устранил сбой в работе своего приложения

RT на русском12:16

Сбербанк сообщил об устранении технического сбоя

Интерфакс10:53

«Сбербанк Онлайн» возобновил работу после сбоя

РБК10:49

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

РИА Новости04:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым

Обновлено в 08:38
Политика

Иран внес ВС США в список террористических организаций

Ранее сообщалось, что Иран решил внести командование США на Ближнем Востоке в список террористов.
Обновлено в 12:22
Наука

Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички

Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Марат Башаров отписал квартиру бывшей супруге

Напомним, в декабре минувшего года Марат Башаров избил свою супругу Елизавету Шевыркову. Спустя несколько месяцев женщина подала на развод.
Обновлено в 08:13
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Политика

В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество

Словакия запретит выступления животных в цирках

В Словакии с 1 сентября запретят дрессировку и выступления в цирках всех видов животных, кроме собак, кошек и домашних хорьков, передает РИА "Новости" со ссылкой на министерство сельского хозяйства и развития села (МСХРС).
Обновлено в 12:53
Кино

Фильм Павла Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение с 9 мая

Игорь Морозов посмотрел фильм на специальном показе и заявил, что лента «вызывает неоднозначную реакцию и искажает исторические события».
Обновлено в 10:25
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Спорт

Гимнастка исполнила прыжок и сломала обе ноги при приземлении

Керио неудачно приземлилась после прыжка, в результате чего сломала обе ноги и вывихнула колени.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене

В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский развелся с женой

Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Суд изъял в пользу государства имущество Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:20
Хоккей

Тарасенко и Радулов названы звездами недели НХЛ

Тарасенко признан лучшим игроком недели, в четырех встречах став автором семи набранных очков – трех заброшенных шайб и четырех результативных передач.
Обновлено в 12:39
Общество

Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак

Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Гаджеты

В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки

Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено в 08:29
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами

Обновлено в 09:00
Экономика

Российских автомобилистов ждут два новых налога

Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

Власти помогут семье петербурженки, погибшей при аварии на теплосети

Власти Санкт-Петербурга помогут семье пенсионерки, которая погибла у себя дома из-за прорыва трубы с горячей водой.
Обновлено в 09:59
Общество

Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33
Общество

Кусто оценил шансы косаток из «китовой тюрьмы» вернуться на волю

Океанолог Жан-Мишель Кусто считает, что у косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье есть шансы вернуться в дикую природу.
Обновлено 06 апреля в 10:58
Общество

Полиция начала массовые задержания после митинга в Архангельске

Как минимум десять человек задержаны сотрудниками полиции за участие в акции против строительства мусорного полигона под Архангельском.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»

В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Игры

Epic VS Steam: чем это полезно для ПК-геймера

Во всяком случае, The Division 2 на ПК стала эксклюзивом площадки Epic Games.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав

Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное