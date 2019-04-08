Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбойРИА Новости 04:51
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка. По информации сайта Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения в популярных интернет-ресурсах, неисправности зафиксировали примерно в 09:30 мск.
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Здоровье
Российские регионы отказались закупать лекарства для больных ВИЧ
За год выросло число регионов, не участвовавших в закупках лекарств для лечения больных ВИЧ. Если в 2017 году их был 21, то в 2018 – уже 35.
Обновлено в 08:11
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Энергетика
Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторное топливо не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Общество
В Москве 8 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности
В Москве и Московской области 8 апреля с 9.00 из-за сильного ветра синоптики объявили желтый уровень погодной опасности.
Обновлено вчера в 08:00
Кино
Умерла актриса из «бондианы» Надя Регин
Сербская актриса Надя Регин, игравшая в бондиане умерла, в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте киносаги.
Обновлено в 08:28
Общество
Житель Казани выиграл в лотерею 155 млн рублей
Обновлено в 04:48
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Футбол
Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 31-го тура чемпионата Франции со счётом 2:2. Шупо-Мотинг всё-таки отметился забитым голом.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами
Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Общество
Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста
4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Многоэтажный торговый центр горит в Приморье
Обновлено в 07:13
Общество
Мизулина назвала фейком сообщения о ее просьбе запретить йогу в СИЗО
Зампред комитета по законодательству Совета Федерации Елена Мизулина назвала фейком сообщения о ее требовании запретить занятия йогой в СИЗО, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление сенатора.
Обновлено в 06:33
Политика
Путин заявил о важности сохранения свободного интернета
Интернет должен оставаться свободным, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и организаторам десятого Российского форума по управлению интернетом, открывшегося в понедельник.
Обновлено в 03:08
Политика
В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с Путиным
Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.
Обновлено в 08:00
Здоровье
В Мурманской области назначили нового министра здравоохранения
Сегодня в ходе оперативного совещания временно исполняющий обязанности главы Мурманской области Андрей Чибис назначил Дмитрия Панычева министром здравоохранения региона.
Обновлено в 04:50
Футбол
Ян Облак намерен продлить контракт с «Атлетико»
Голкипер «Атлетико» Мадрид Ян Облак намерен продолжить выступать за команду. Он планирует продлить контракт.
Обновлено в 07:44
Политика
Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти
64 процента россиян назвали попыткой не допустить критики в адрес властей вступившие в силу 29 марта два закона о фейковых новостях и о неуважении к власти в Российской Федерации.
Обновлено в 04:49
Транспорт
Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание
В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Обновлено в 05:44
Политика
Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков поддержал Татьяну Навку на премьере шоу «15 лет успеха»
В новом представлении "15 лет успеха" задействованы звезды, которые уже много лет работают бок о бок с Авербухом: Татьяна Навка и Роман Костомаров, Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и многие другие звезды.
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье
Немецкие онкологи заявили, что заболеваемость раком будет лишь расти
Среди современных людей выросла заболеваемость раком, но частота раковых диагнозов не уменьшится в ближайшее время, - наоборот, будет лишь расти.
Обновлено в 06:54
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Россия разбомбила террористов в Идлибе
"Боевые корабли ВМФ России наносят удары по объектам террористов в Идлибе из акватории Средиземного моря", – говорилось в сообщении.
Обновлено в 08:12
Политика
Президент Финляндии выехал в Россию на поезде
Финляндский лидер Саули Ниинистё отправился в Петербург на скоростном поезде «Аллегро». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Обновлено в 08:22
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Общество
Стало известно о планах граждан РФ на майские праздники
Большинство жителей России (63%) никуда не поедут на майские праздники и проведут их дома. Основная причина — дороговизна отдыха (70%).
Обновлено в 05:20
Экономика
Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.
Обновлено в 02:01