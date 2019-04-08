Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбойРИА Новости 04:51
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка. По информации сайта Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения в популярных интернет-ресурсах, неисправности зафиксировали примерно в 09:30 мск.
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Здоровье
Врачей хотят вернуть в российские школы
В школах России хотят возобновить регулярные профилактические медосмотры, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика
«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11
С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Армия Хафтара покинула аэропорт Триполи
Чуть ранее ВВС ПНС нанесли серию ударов по позициям Хафтара на территории аэропорта Триполи, после чего Ливийская национальная армия также начала военную операцию в небе над ливийской столицей.
Обновлено в 06:29
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Политика
ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Здоровье
Медики проверят состояние ногтей и кожи москвичей
Доктора из Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения 13 и 20 апреля проведут акцию под названием «Весенняя диспансеризация ногтей».
Обновлено в 06:29
Политика
Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским
Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Авто
В России растет доля рынка отечественных автобрендов
В марте 2019 года в России было продано 41,9 тыс. новых автомобилей отечественных брендов.
Обновлено в 02:51
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Екатеринбурге осуждены четверо полицейских
Свердловский областной суд огласил приговор четверым сотрудникам полиции, которых обвиняли в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 04:25
Политика
Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев
В возрасте 67 лет умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Наука
Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички
Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено вчера в 09:40
Авто
Новый кроссовер Nissan и Dongfeng метит в конкуренты Range Rover
Бренд Venucia, который готовит к премьере концептуальный кроссовер, был создан Dongfeng и Nissan.
Обновлено в 06:55
Политика
Порошенко уволил губернатора Одесской области
Украинский лидер Петр Порошенко уволил губернатора Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 06:00
Политика
Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42
Экономика
Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.
Обновлено в 02:01
Общество
Житель Казани выиграл в лотерею 155 млн рублей
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца
В одном из домов села Ивановка Амурской области обнаружили тела 11-летней девочки и ее 38-летнего отца.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
Обновлено в 05:01
Общество
Мизулина назвала сообщения о просьбе запретить йогу в СИЗО фейком
Зампред комитета по законодательству Совфеда Елена Мизулина назвала фейком информацию о том, что ей приписывают "просьбу" запретить йогу в СИЗО и планирует в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор.
Обновлено в 04:21
Общество
Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года
Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
Обновлено в 05:37
Общество
ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии
Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено вчера в 05:42
Политика
Лукашенко: президентские выборы на Украине выиграет Порошенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что что победу на президентских выборах на Украине одержит действующий глава страны Пётр Порошенко.
Обновлено в 06:59
Авто
В России скоро начнут продавать бюджетные автомобили Ravon
На днях появилась информация о том, что компания GM Uzbekistan дала старт продажам бюджетных седанов Ravon в Белоруссии.
Обновлено в 01:48
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10