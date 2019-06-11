Экономика

В работе онлайн-сервисов ВТБ произошел сбойРБК 08:27

Ранее серьезные сбои в работе онлайн-сервисов ВТБ происходили в мае и феврале 2019 года, декабре и июле 2018 года. В ходе собрания акционеров глава ВТБ Андрей Костин 5 июня признал, что клиенты банка сталкиваются с проблемами.
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ВТБ восстановил работу IT-систем после неполадок в работе онлайн-банка

ТАСС11:50

В работе «ВТБ-онлайн» произошел сбой

Коммерсантъ08:56

ВТБ восстановил работу IT-систем после сбоя

Интерфакс11:39

ВТБ восстановил работу онлайн-банка

Эхо Москвы12:05

ВТБ восстановил работу IT-систем

Rambler News Service11:41

В работе онлайн-сервиса ВТБ произошел сбой

РЕН ТВ08:41

В работе онлайн-сервисов ВТБ произошел сбой

РБК08:27
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Наука

Яд скорпиона помог в лечении мышей от туберкулеза

Обновлено в 09:19
Происшествия

Голунов после освобождения назвал фантастикой поддержку в свой адрес

Сразу после выхода из ГСУ МВД по Москве журналист Иван Голунов ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 14:37
Футбол

Россия — Кипр 1:0 (2-й тайм)

В Нижнем Новгороде завершился первый тайм встречи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между Россией и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Происшествия

Под Геленджиком в ДТП погибли четыре человека

В результате аварии погибли четыре человека — три человека из Mercedes и один — из Ford, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 14:45
Политика

В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Хоккей

Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»

Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Игры

Opera выпустила браузер для геймеров

Opera представила браузер GX, созданный для геймеров.
Обновлено в 13:27
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Общество

Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей

Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.
Обновлено в 09:44
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты

Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.
Обновлено в 04:49
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Петербурге локализован

Пожарные локализовали во вторник крупное возгорание в ангаре, расположенном в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 15:00
Происшествия

СМИ сообщили о захвате заложников в тюрьме во Франции

Захват заложников произошел в тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:53
Футбол

Бенитес может вновь возглавить «Челси»

Бенитес ранее уже возглавлял «Челси». В сезоне-2012/13 он привёл команду к победе в Лиге Европы.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая переживает из-за перерыва в работе

Как признается сама актриса, ее пугает неизвестность.
Обновлено вчера в 15:14
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Обновлено в 13:15
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Здоровье

Эспрессо подавляет непроизвольные движения мышц

Врачи давно знали, что крепкий кофе помогает подавить мышечные спазмы, но заболевание настолько редкое, что не хватает пациентов, чтобы провести эксперимент.
Обновлено в 09:33
Политика

Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных

Обновлено в 14:10
Армия и оружие

США и Грузия подтвердили свою приверженность стратегическому партнерству между странами

США и Грузия подтвердили свою приверженность стратегическому партнерству между двумя странами.
Обновлено в 14:30
Транспорт

В Петербурге хотят увеличить срок службы дорог до 12 лет

Обновлено в 13:46
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»

Московская полиция задержала мужчину, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук, сообщил во вторник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.
Обновлено в 06:06
Политика

Колокольцев решил уволить генералов МВД из-за дела Голунова

Следственный комитет займется материалами внутреннего расследования МВД по делу Ивана Голунова, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:55
Общество

На Урале учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю, которая заставила первоклассников в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге писать ругательное слово, объявлен выговор, сообщила РИА Новости во вторник представитель департамента образования города.
Обновлено в 08:26
Общество

Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова

В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 13:08
Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Обновлено в 12:11
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
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