Экономика
В работе онлайн-сервисов ВТБ произошел сбойРБК 08:27
Ранее серьезные сбои в работе онлайн-сервисов ВТБ происходили в мае и феврале 2019 года, декабре и июле 2018 года. В ходе собрания акционеров глава ВТБ Андрей Костин 5 июня признал, что клиенты банка сталкиваются с проблемами.
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Наука
Яд скорпиона помог в лечении мышей от туберкулеза
Обновлено в 09:19
Происшествия
Голунов после освобождения назвал фантастикой поддержку в свой адрес
Сразу после выхода из ГСУ МВД по Москве журналист Иван Голунов ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 14:37
Футбол
Россия — Кипр 1:0 (2-й тайм)
В Нижнем Новгороде завершился первый тайм встречи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между Россией и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Происшествия
Под Геленджиком в ДТП погибли четыре человека
В результате аварии погибли четыре человека — три человека из Mercedes и один — из Ford, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 14:45
Политика
В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Хоккей
Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»
Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Игры
Opera выпустила браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров.
Обновлено в 13:27
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Общество
Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей
Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.
Обновлено в 09:44
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты
Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.
Обновлено в 04:49
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Петербурге локализован
Пожарные локализовали во вторник крупное возгорание в ангаре, расположенном в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 15:00
Происшествия
СМИ сообщили о захвате заложников в тюрьме во Франции
Захват заложников произошел в тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:53
Футбол
Бенитес может вновь возглавить «Челси»
Бенитес ранее уже возглавлял «Челси». В сезоне-2012/13 он привёл команду к победе в Лиге Европы.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая переживает из-за перерыва в работе
Как признается сама актриса, ее пугает неизвестность.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Здоровье
Эспрессо подавляет непроизвольные движения мышц
Врачи давно знали, что крепкий кофе помогает подавить мышечные спазмы, но заболевание настолько редкое, что не хватает пациентов, чтобы провести эксперимент.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
США и Грузия подтвердили свою приверженность стратегическому партнерству между странами
США и Грузия подтвердили свою приверженность стратегическому партнерству между двумя странами.
Обновлено в 14:30
Транспорт
В Петербурге хотят увеличить срок службы дорог до 12 лет
Обновлено в 13:46
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»
Московская полиция задержала мужчину, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук, сообщил во вторник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.
Обновлено в 06:06
Политика
Колокольцев решил уволить генералов МВД из-за дела Голунова
Следственный комитет займется материалами внутреннего расследования МВД по делу Ивана Голунова, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:55
Общество
На Урале учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю, которая заставила первоклассников в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге писать ругательное слово, объявлен выговор, сообщила РИА Новости во вторник представитель департамента образования города.
Обновлено в 08:26
Общество
Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова
В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 13:08
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45