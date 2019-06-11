Экономика

В работе онлайн-сервисов ВТБ произошел сбойРБК 08:27

Ранее серьезные сбои в работе онлайн-сервисов ВТБ происходили в мае и феврале 2019 года, декабре и июле 2018 года. В ходе собрания акционеров глава ВТБ Андрей Костин 5 июня признал, что клиенты банка сталкиваются с проблемами.
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ВТБ восстановил работу IT-систем после неполадок в работе онлайн-банка

ТАСС11:50

ВТБ восстановил работу IT-систем

Rambler News Service11:41

В работе онлайн-сервисов ВТБ произошел сбой

РБК08:27

ВТБ восстановил работу онлайн-банка

Эхо Москвы12:05

В работе «ВТБ-онлайн» произошел сбой

Коммерсантъ08:56

В работе онлайн-сервиса ВТБ произошел сбой

РЕН ТВ08:41

ВТБ восстановил работу IT-систем после сбоя

Интерфакс11:39
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Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Футбол

Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020

Сборная Казахстана разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 - 4:0. В составе победителей отличились Исламбек Куат, Максим Федин, Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан.
Обновлено в 11:54
Политика

В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков

Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено в 11:59
Экономика

Итальянская компания забрала остатки «зеленой» квоты

Система отборов с гарантией возврата вложений запущена в 2013 году, на текущем конкурсе распределялись последние и наименьшие по объему мощности, общая квота всего механизма ДПМ ВИЭ - 5,4 ГВт, из них 3,25 ГВт ВЭС, 1,78 ГВт СЭС, 160 МВт мини-ГЭС (менее 25 МВт).
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Сын Алибасова сообщил о состоянии отца после медикаментозного сна

Обновлено в 10:55
Происшествия

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились четыре новых фигуранта

Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Политика

Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления

Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49
Экономика

«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт

"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено в 09:56
Общество

Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 09:42
Здоровье

Алексей Островский вручил награды работникам учреждений здравоохранения

Сфера здравоохранения является одним из ключевых приоритетов в работе губернатора, администрации и органов государственной власти Смоленской области.
Обновлено в 12:03
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Авто

Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина

В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

L’One ушел из Black Star со скандалом

Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Политика

Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны.
Обновлено в 10:30
Спорт

Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Матвиенко раскритиковала полицейских за задержание Голунова

Обновлено в 09:07
Наука

Российские ученые выяснили, как можно растворить нефть в воде

Химики из ведущих отечественных вузов и институтов выяснили, как можно "растворить" нефть в воде, особым образом повысив давление и температуру в окружающей ее среде.
Обновлено в 07:15
Общество

Дроздов покинул передачу «В мире животных»

Обновлено в 11:57
Политика

Зеленский отменил два указа Порошенко

Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 05:36
Футбол

«Локомотив» объявил о покупке Живоглядова из «Уфы»

Московский "Локомотив" пополнился защитником "Уфы" Дмитрием Живоглядовым.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»

Московская полиция задержала мужчину, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук, сообщил во вторник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.
Обновлено в 06:06
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

Зеленский уволил пять глав региональных СБУ из-за контрабанды

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", — заявил во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 09:45
Политика

Адвокат Ивана Голунова заявил, что в деле журналиста победили закон и справедливость

Ранее глава МВД Колокольцев сообщил, что сегодня журналист Иван Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста, все обвинения с него сняты.
Обновлено в 10:58
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