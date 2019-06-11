Экономика
В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбойВзгляд.ру вчера в 08:43
Пользователи онлайн-банка ВТБ сообщают о проблемах в работе сервиса: большинство нарушений связаны с проведением внутрибанковских переводов.
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Происшествия
В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом
Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».
Обновлено в 01:47
Футбол
Лукаку подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом
Нападающий Ромелу Лукаку в одном из интервью после матча квалификации Евро-2020 с Шотландией (3:0) подтвердил, что покинет Манчестер Юнайтед этим летом.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова
Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 05:06
Футбол
Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству сухих матчей
Мануэль Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за национальную команду Германии.
Обновлено в 02:39
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Политика
В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов
Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Экономика
В Китае инфляция в мае составила 2,7%
Показатель мая 2019 года стал самым высоким за последние 15 месяцев, при этом китайские эксперты полагали, что инфляция в Китае по итогам мая остановится на отметке апреля в 2,5%. Ведомство связывает рост инфляции в первую очередь с повышением цен на продовольственные товары, в частности на свинину и свежие фрукты.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Политика
Королева Елизавета II поздравила россиян с Днем России
Обновлено в 05:05
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Кино
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Игры
Журналисты рассказали детали о предстоящей Cyberpunk 2077
Обновлено в 00:11
Политика
Рябков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа в Осаке «на ногах»
Ранее господин Болтон сообщил, что США ожидают встречи президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на G20.
Обновлено в 04:13
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено 10 июня в 05:05
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Экономика
Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях
Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
Литва передала Украине боеприпасы к советскому оружию
Обновлено в 03:49
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Шоу-бизнес
Алена Водонаева, наконец, озвучила причину развода с мужем
Причины развода до недавнего времени Алена не называла, но недавно в интервью на радио для Аллы Довлатовой впервые их озвучила.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Боец из Чечни арестован в Польше
Обновлено вчера в 21:22
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
Обновлено в 04:11
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Общество
Путин наградил Госпремиями ученых и деятелей культуры
Президент РФ Владимир Путин в День России вручает Государственные премии.
Обновлено в 05:19
Происшествия
МВД предложило выявлять пьяных за рулем с помощью двух тестов
Пьяных водителей предлагается выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе.
Обновлено в 04:35
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов без карт
Сбербанк запустил сервис переводов и получения наличных в банкоматах и отделениях без карт.
Обновлено вчера в 08:05