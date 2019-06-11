Экономика

В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбойВзгляд.ру вчера в 08:43

Пользователи онлайн-банка ВТБ сообщают о проблемах в работе сервиса: большинство нарушений связаны с проведением внутрибанковских переводов.
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ВТБ восстановил работу IT-систем после неполадок в работе онлайн-банка

ТАССвчера в 11:50

В работе онлайн-сервиса ВТБ произошел сбой

РЕН ТВвчера в 08:41

ВТБ восстановил работу IT-систем после сбоя

Интерфаксвчера в 11:39

ВТБ восстановил работу онлайн-банка

Эхо Москвывчера в 12:05

В работе «ВТБ-онлайн» произошел сбой

Коммерсантъвчера в 08:56

ВТБ восстановил работу IT-систем

Rambler News Serviceвчера в 11:41

В работе онлайн-сервисов ВТБ произошел сбой

РБКвчера в 08:27
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Происшествия

В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова

Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом

Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».
Обновлено в 01:47
Футбол

Лукаку подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом

Нападающий Ромелу Лукаку в одном из интервью после матча квалификации Евро-2020 с Шотландией (3:0) подтвердил, что покинет Манчестер Юнайтед этим летом.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова

Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 05:06
Футбол

Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству сухих матчей

Мануэль Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за национальную команду Германии.
Обновлено в 02:39
Политика

Умер российский посол в Сенегале

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Политика

В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов

Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20
Политика

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Обновлено в 03:46
Экономика

В Китае инфляция в мае составила 2,7%

Показатель мая 2019 года стал самым высоким за последние 15 месяцев, при этом китайские эксперты полагали, что инфляция в Китае по итогам мая остановится на отметке апреля в 2,5%. Ведомство связывает рост инфляции в первую очередь с повышением цен на продовольственные товары, в частности на свинину и свежие фрукты.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Политика

Королева Елизавета II поздравила россиян с Днем России

Обновлено в 05:05
Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Кино

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Игры

Журналисты рассказали детали о предстоящей Cyberpunk 2077

Обновлено в 00:11
Политика

Рябков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа в Осаке «на ногах»

Ранее господин Болтон сообщил, что США ожидают встречи президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на G20.
Обновлено в 04:13
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено 10 июня в 05:05
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа

Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Экономика

Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие

Литва передала Украине боеприпасы к советскому оружию

Обновлено в 03:49
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Шоу-бизнес

Алена Водонаева, наконец, озвучила причину развода с мужем

Причины развода до недавнего времени Алена не называла, но недавно в интервью на радио для Аллы Довлатовой впервые их озвучила.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Боец из Чечни арестован в Польше

Обновлено вчера в 21:22
Общество

Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»

Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
Обновлено в 04:11
Политика

Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Общество

Путин наградил Госпремиями ученых и деятелей культуры

Президент РФ Владимир Путин в День России вручает Государственные премии.
Обновлено в 05:19
Происшествия

МВД предложило выявлять пьяных за рулем с помощью двух тестов

Пьяных водителей предлагается выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе.
Обновлено в 04:35
Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов без карт

Сбербанк запустил сервис переводов и получения наличных в банкоматах и отделениях без карт.
Обновлено вчера в 08:05
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