Экономика

В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбойТАСС 08:45

Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы популярных интернет-ресурсов. Неполадки в работе онлайн-банка начали наблюдаться после 13:42 мск.
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В банке ВТБ произошел сбой в IT-системе

Эхо Москвы09:03

В работе онлайн-сервисов ВТБ произошел сбой

РБК08:27

В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой

ТАСС08:45

В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой

Взгляд.ру08:43

В работе онлайн-сервиса ВТБ произошел сбой

РЕН ТВ08:41

В ВТБ из-за сбоя в IT-системе возникли сложности в работе онлайн-банка

Интерфакс08:32

В работе «ВТБ-онлайн» произошел сбой

Коммерсантъ08:56
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Энергетика

«Белнефтехим» направил России оценку потерь от загрязнения «Дружбы»

Концерн «Белнефтехим» направил Минэнерго России оценку предварительной суммы ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба» некачественными нефтепродуктами.
Обновлено в 08:20
Транспорт

Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим

Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Политика

Власти Чечни заявили, что не отдадут ни пяди своей земли

Обновлено в 04:44
Происшествия

Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии

Обновлено в 07:43
Экономика

Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Происшествия

Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова

Обновлено в 08:35
Общество

Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»

Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 08:47
Политика

Лавров заявил о попытке США разрушить режимы контроля над вооружениями

Как отметил министр, США в том числе «стремятся разрушить» режимы контроля над вооружениями и «сеют хаос» в различных регионах мира.
Обновлено в 02:57
Космос

Космонавтов Скворцова и Рыжикова признали годными к полету на МКС

В состав медкомиссии вошли представители ЦПК, госкорпорации "Роскосмос", Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Голунова 14 июня

Обновлено в 08:33
Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 08:10
Общество

Россельхознадзор осудил идею не уничтожать санкционные продукты

Как заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" представитель ведомства Юлия Мелано, это предложение настолько не проработано, что кажется странным выдвижение идеи широкой общественности.
Обновлено в 08:59
Политика

Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Обновлено в 08:25
Футбол

Мамаев вычислил дату выхода на свободу

Обновлено в 08:59
Политика

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Появились слухи о том, что актриса Марго Робби ждет ребенка

Марго Робби – актриса, недавно сыгравшая в фильме блистательного и неоднозначного Квентина Тарантино, решила порадовать своего супруга, Тома Акерли, наследником.
Обновлено в 08:18
Наука

В гробнице майя найдены ужасающие черепа

В Белизе при раскопках могилы древнего воина археологи обнаружили два трофейных черепа, изучение которых может пролить свет на причины краха некогда могущественной цивилизации майя.
Обновлено в 04:48
Здоровье

Ветеринары рассказали, как помочь питомцам пережить жару

Обновлено в 01:20
Происшествия

В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Брянске отложили вылет SSJ 100 из-за неисправного двигателя

Обновлено в 08:32
Происшествия

В хабаровском заповеднике плюшевый медведь помог задержать браконьеров

Инспекторы заповедника "Большехехцирский" для задержания браконьеров на территории охранной зоны использовали плюшевого медведя, снабженного радиостанцией.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Взрыв прогремел на танкере в Махачкале, есть жертвы

Ранее МЧС сообщило, что хлопок газовоздушной смеси произошел в танкере в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов.
Обновлено в 02:25
Общество

В РФ с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу

С 12 июня текущего года в Российской Федерации изменится порядок выезда детей за границу. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Обновлено в 00:27
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество

В МВД рассказали о правилах безопасности для детей летом

Министерство внутренних дел России разработало рекомендации для родителей по обеспечению безопасности детей в период летнего отдыха.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину

Басманный суд Москвы продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главного акционера лишенного лицензии банка "Югра" Алексея Хотина по делу о хищении 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 07:18
Авто

Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 06:00
Политика

«Невские новости» уволили сотрудника за поддержку Голунова

Информационное агентство "Невские новости" в Петербурге прекратило сотрудничество с редактором ленты новостей Олегом Дилимбетовым после его высказывания в поддержку задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил на сайте агентства главред Тимофей Шабаршин.
Обновлено в 03:24
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