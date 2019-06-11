Экономика
В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбойТАСС 08:45
Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы популярных интернет-ресурсов. Неполадки в работе онлайн-банка начали наблюдаться после 13:42 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:44, Ашберн
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Происшествия
Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова
Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко.
Обновлено в 08:06
Политика
Зеленский назначил Бухарева главой Службы внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки Украины (СВРУ).
Обновлено в 08:57
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество
Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
В последнее время выявились новые схемы мошенничества, когда документы на госрегистрацию прав подаются дистанционно и при этом используется электронная подпись собственника, которой незаконно завладели мошенники.
Обновлено в 07:00
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Общество
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Общество
Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей
Власти Москвы высказались против проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова и попросили прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в этой акции.
Обновлено в 08:45
Футбол
«Порту» намерен купить у «Спартака» Зе Луиша
Сообщается, что «Порту» собирается в ближайшее время предложить «Спартаку» за Зе Луиша 8 миллионов евро.
Обновлено вчера в 05:36
Наука
Чем красивее обертка - тем вкуснее шоколад: как глаза обманывают язык
В результате выяснилось, что эмоции и даже ощущение вкуса были намного сильнее, когда шоколад подавали из ярких, качественно и дорого оформленных оберток.
Обновлено в 08:18
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:47
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Авто
Новый FAW Besturn X40 выйдет в продажу во второй половине года
FAW Besturn X40 вышел на Поднебесный рынок весной 2017 года.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес
Марат Башаров винит в разводе экс-супругу Елизавету Шевыркову
Марат Башаров винит в разводе экс-супругу Елизавету Шевыркову, родившую ему сына.
Обновлено в 06:36
Гаджеты
Смартфон Huawei P20 Lite (2019) вышел в Европе
Обновлено в 04:45
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Авто
Представлен новый седан Bentley Flying Spur
Автомобильная компания Bentley сегодня рассекретила новое поколения своего седана Bentley Flying Spur, который выйдет в продажу в следующем году.
Обновлено в 07:43
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Механические коробки передач JH и JR устанавливаются АвтоВАЗом на три модели: Lada Vesta, Lada XRAY и Lada Largus.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия
В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина
В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
Обновлено в 09:41
Культура
Михаил Пореченков получил звание народного артиста России
Обновлено в 09:01
Происшествия
МВД опубликует итоги экспертизы образцов ДНК по делу Голунова
Полиция Москвы опубликует итоги экспертизы образцов ДНК, которые нашли на изъятых у журналиста Ивана Голунова пакетах с наркотиками, сразу после получения результатов во вторник, 11 июня.
Обновлено вчера в 15:55
Наука
Учёные назвали главное условие рекордного долголетия
Учёные подчеркнули, что такая разница объясняется тем, что в Дании наблюдается улучшение показателя здоровья, называемого активностью в повседневной жизни (ADL).
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Будапеште на затонувшем катере нашли тела туристов
Обновлено в 05:43
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Политика
Филарет отказался признать томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Раскольник Филарет Денисенко, бывший глава неканонического Киевского патриархата, заявил, что не принимает томос об автокефалии "новой церкви" Украины.
Обновлено в 06:14
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04