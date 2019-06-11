Экономика
В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбойТАСС 08:45
Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы популярных интернет-ресурсов. Неполадки в работе онлайн-банка начали наблюдаться после 13:42 мск.
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Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Происшествия
Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова
В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 13:08
Здоровье
С начала сезона клещи покусали уже 7 тысяч петербуржцев
По состоянию на 10 июня в больницы Петербурга из-за укусов клещей обратилось 6 975 человек, в том числе 1 208 детей.
Обновлено в 13:17
Политика
Трамп рассчитывает встретиться на G20 с Путиным и Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться на саммите "большой двадцатки" в Японии с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено в 12:45
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Финансы
ЦБ введет новые меры для недопущения пузыря при выдаче потребкредитов
ЦБ давно обеспокоен ростом необеспеченного кредитования и уже неоднократно повышал коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, чтобы предотвратить формирование пузыря на рынке потребительского кредитования.
Обновлено в 11:56
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Политика
Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции
Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко.
Обновлено в 13:02
Гаджеты
Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС
Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Кипром
Пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав команды на матч против Кипра.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Суд арестовал на два месяца экс-главу СК по Волгоградской области
Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, Музраеву предъявлено обвинение в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Журналист Голунов вышел на свободу
«Лучше уделить время близким и родным и какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш»,— сказал господин Голунов журналистам.
Обновлено в 13:57
Политика
Зеленский уволил пять глав региональных СБУ из-за контрабанды
"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", — заявил во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 09:45
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Общество
Контрразведку Британии обвинили в незаконном хранении данных
Правозащитная организация Liberty подала в суд на службу контрразведки Великобритании (Mi5) из-за незаконного обращения с данными.
Обновлено в 12:14
Политика
В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков
В России могут смягчить уголовное наказание за хранение наркотиков без целей сбыта. Законопроект на эту тему подготовлен в Госдуме.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Зенит» готовится подписать новый контракт с полузащитником Жирковым
Сине-бело-голубые готовятся подписать новое соглашение с полузащитником Юрием Жирковым, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора футбольного клуба Александра Медведева.
Обновлено в 12:54
Политика
Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Политика
Новый глава внешней разведки Украины награждён медалью ФСБ
Назначенный сегодня президентом Зеленским глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев имеет медаль «За боевое содружество» ФСБ РФ.
Обновлено в 12:15
Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Общество
В Петербурге к «Алым парусам» сняли леса с Ростральной колонны
В Петербурге в связи с праздником выпускников "Алые паруса" с Ростральной колонны, расположенной ближе к Дворцовому мосту, сняты строительные леса.
Обновлено в 11:47