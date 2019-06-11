Экономика
В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбойТАСС 08:45
Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы популярных интернет-ресурсов. Неполадки в работе онлайн-банка начали наблюдаться после 13:42 мск.
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Футбол
Сборная России с минимальным счетом обыграла киприотов
В Нижнем Новгороде завершился матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:38
Общество
Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым
Обновлено в 13:40
Экономика
Дания заплатит России за задержку «Северного потока - 2»
В публикации отмечается, что местное агентство энергетики слишком долго не выносит вердикта о разрешении прокладки газопровода "Северный поток – 2" через территориальные воды принадлежащего Дании острова Борнхольм.
Обновлено в 07:59
Общество
Контрразведку Британии обвинили в незаконном хранении данных
Правозащитная организация Liberty подала в суд на службу контрразведки Великобритании (Mi5) из-за незаконного обращения с данными.
Обновлено в 12:14
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Общество
Кузбассовцы попросили убежища в Канаде
Обновлено 09 июня в 04:34
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста
Руководство сайта "Медуза", где работает Иван Голунов, сразу после заявления МВД о его освобождении выступило с призывом не ходить на завтрашний марш.
Обновлено в 15:03
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождения королевы Елизаветы II, впервые после рождения сына.
Обновлено в 12:39
Наука
Названо главное условие рекордного долголетия
Исследователи из Университета Южной Дании считают, что возраст долгожителей увеличивается в странах с развитой системой здравоохранения.
Обновлено в 03:02
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить
Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
Футбол
Рязанцев и Лебеденко стали игроками «Торпедо»
Обновлено в 15:07
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Под Геленджиком в ДТП погибли четыре человека
В результате аварии погибли четыре человека — три человека из Mercedes и один — из Ford, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 14:45
Политика
В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков
В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Наука
Утечки энергии решили проблему космологической постоянной
Физики-теоретики из Франции и США предположили, что наблюдаемое значение космологической постоянной объясняется «утечками» энергии, происходящими из-за взаимодействия материи и дискретной структуры, лежащей в основе геометрии пространства-времени.
Обновлено в 15:03
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Спорт
В IBU от Родченкова поступили новые документы о коррупции
Доктор Родченков предоставил важную дополнительную информацию и документы и согласился продолжить помогать комиссии в её расследованиях.
Обновлено в 10:29
Авто
Тюнеры представили золотой Corvette C7
Стоит отметить, что у клиента, заказавшего особую машину в золотом цвете, уже есть Corvette C7 синего цвета.
Обновлено в 12:16