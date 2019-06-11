В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбойТАСС 08:45

Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы популярных интернет-ресурсов. Неполадки в работе онлайн-банка начали наблюдаться после 13:42 мск.

Происшествия В аэропорту Астрахани самолет S7 сел с отказавшим двигателем Пассажирский самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы, совершил посадку в аэропорту Астрахани с отказавшим двигателем.

Шоу-бизнес У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.

Экономика Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.

Шоу-бизнес Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.

Гаджеты Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.

Политика В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков В России могут смягчить уголовное наказание за хранение наркотиков без целей сбыта. Законопроект на эту тему подготовлен в Госдуме.

Происшествия МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.

Футбол Украина вышла в финал чемпионата мира U20 В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.

Политика Зеленский ушел с заседания Конституционного суда по роспуску Рады Президент Украины Владимир Зеленский призвал Конституционный суд принять справедливое решение по его указу о роспуске Верховной рады и досрочных выборах «за которое не будет стыдно перед народом и нашими детьми».

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Зеленский представил кандидата на пост главы МИД Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Политика На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о возможности освобождения всех арестованных и осужденных на Украине россиян.

Космос В США открыт прием заявок на турполет к МКС на корабле Boeing Американская компания, которая ранее принимала заказы на туристический полет к МКС на кораблях «Союз», открыла прием заявок на полет к международной станции на новом корабле «Старлайнер» от «Боинг».

Политика Новый глава внешней разведки Украины награждён медалью ФСБ Назначенный сегодня президентом Зеленским глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев имеет медаль «За боевое содружество» ФСБ РФ.

Энергетика «Транснефть» назвала сроки полного восстановления работы «Дружбы» Работа нефтепровода «Дружба» будет полностью восстановлена в течение 2-3 месяцев, заявил в ходе телефонной конференции компании вице-президент «Транснефти» Рашид Шарипов.

Политика Отец и художник Ай Вэйвэй навестили Ассанжа в тюрьме Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который содержится в британской тюрьме, навестили его отец Джон Шиптон и китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй, сообщает РИА «Новости».

Футбол Крымские клубы могут появиться в Лиге Европы Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха обявил, что крымские клубы могут получить праву участвовать в Лиге Европы, сообщают "РИА Новости".

Шоу-бизнес Мария Голубкина опубликовала редкое фото своего сына Мария Голубкина предпочитает не афишировать личную жизнь и не показывать снимки родных и близких в соцсетях.

Энергетика Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.

Шоу-бизнес Бритни Спирс заявила, что папарацци нарочно уродуют ее на фото Увидев снимки, Спирс вышла на связь с фанатами и предложила им сравнить ее фигуру в видео с фотографией от папарацци, сделанной за день до записи ролика.

Футбол Стали известны составы сборных России и Кипра Стали известны составы участников встречи. Сборная России выйдет на поле в таком составе.

Общество Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.