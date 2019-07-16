Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбойРБК 08:50

Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния был запущен в 2018 году. Система представляет собой единый архив органов загсов России и должна давать гражданам возможность получать справки о браках, рождениях и смертях по месту жительства или пребывания.
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Источник: в единой базе российских ЗАГС произошел сбой

ТАСС09:29

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

РБК08:50

Ни похоронить, ни пожениться: в России сломалась система, обслуживающая ЗАГСы

Нижний Новгород on-line06:27

ЗАГСы «сломались» по всей стране

Телеканал 360°08:21

Система выдачи свидетельств о смерти зависла по всей России

Фонтанка.Ру07:37

Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России

Газета.Ru09:39

Ни умереть, ни жениться: из-за глобального сбоя ЗАГСы Екатеринбурга перестали выдавать свидетельства

Екатеринбург Онлайн05:45
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Футбол

«Бавария» подписала форварда молодежной сборной Германии

«Бавария» объявила о подписании нападающего «Штутгарта» и молодежной сборной Германии Леона Даяку.
Обновлено в 10:33
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Росгвардия не усмотрела в законе требования к ее бойцам представляться

Согласно действующему законодательству, сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предъявлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 10:34
Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

На российском пляже погибли семь человек

Обновлено в 02:57
Политика

Президент Молдавии намерен попросить Россию о скидке на газ

Как сообщается, лидер Молдавии хочет обсудить с властями Российской Федерации и руководством компании «Газпром» возможность получения скидки на газоснабжение.
Обновлено в 07:19
Политика

Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе

Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
Обновлено в 10:36
Политика

В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным

Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Гаджеты

EKWB представила специальную версию водоблока для видеокарт Radeon RX 5700-й серии

Компания EK Water Blocks представила специальную версию своего водоблока полного покрытия EK-Vector Radeon RX 5700 +XT, который предназначен для использования с видеокартами AMD Radeon RX 5700-й серии.
Обновлено в 09:08
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Авто

Продажи Renault в мире упали на 6,7%

В настоящее время доля французской группы на мировом автомобильном рынке составляет 4,4%. Стоит отметить, что на европейском автомобильном рынке продажи рассматриваемой группы за отчетный период снизились на 2,5%. В Европе хорошие результаты показывают модели группы в B-сегменте (Renault Clio, Renault Captur, Renault Sandero), а также новый Dacia Duster.
Обновлено в 10:23
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

В новом исследовании ученые из Израиля попытались повторить этот подход, используя компьютерную программу.
Обновлено в 07:34
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене языкового закона

Депутаты от партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду законопроект об отмене языкового закона, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 08:46
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Футбол

Малиновский стал игроком «Аталанты»

Полузащитник Руслан Малиновский стал игроком "Аталанты", информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:26
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 08:52
Технологии

Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы

Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».
Обновлено вчера в 17:03
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Общество

Смерч у берегов Сочи попал на видео

Над берегом Сочи образовался смерч. Съемку природного явления опубликовали в соцсетях 16 июля жители города и туристы.
Обновлено в 10:11
Экономика

Уникальный алмаз найден в Архангельской области

Уникальный алмаз редкого лимонного оттенка массой 47,61 карата добыли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, сообщило региональное министерство природных ресурсов.
Обновлено в 07:03
Кино

Netflix изменил сцену суицида из сериала «13 причин почему»

Стриминговый сервис Netflix принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему».
Обновлено в 06:01
Происшествия

Верховный суд Ингушетии оставил под стражей тетю избитой девочки

Верховный суд Ингушетии отклонил апелляцию и оставил под стражей женщину, обвиняемую в жестоком истязании своей семилетней племянницы, сообщает суд.
Обновлено в 08:22
Политика

Омбудсмены России и Украины обратятся к Путину и Зеленскому

Обновлено в 09:39
Хоккей

Войнов об общении с Сушинским: Больше вопросов было у меня

Хоккеист отметил, что вопросов больше было у него — он спрашивал, нужен он или не нужен, и с какой целью его будут использовать.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов

Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
Обновлено 14 июля в 01:03
Футбол

«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара

По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.
Обновлено в 08:29
Экономика

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

Обновлено в 06:55
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
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