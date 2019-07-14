Космос
Сломалась европейская навигационная спутниковая система GalileoСуть событий 10:30
В работе глобальной навигационной спутниковой системы Европы Galileo произошел серьезный сбой, из-за которого пользователи не могут использовать сигналы с космических аппаратов. Об этом рассказали в центре услуг проекта.
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Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Борис Клюев сообщил, что у него рак
Обновлено в 09:19
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Двое россиян и еще 17 человек пострадали в ЧП у Дворца шекинских ханов
В результате ЧП пострадали в том числе двое россиян, а также пятеро граждан Сирии, их состояние оценивают как стабильное.
Обновлено в 07:41
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Футбол
Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН
Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в Швеции
Девять человек погибли в результате крушения одномоторного самолета в Швеции. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
Обновлено в 11:37
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Политика
Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Экономика
Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов
Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Обновлено в 16:49
Общество
Синоптики обещают возвращение летней погоды в Центральную Россию
Летняя погода вернётся в центральную часть европейской России с начала предстоящей недели.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес
Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской
В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.
Обновлено в 14:26
Происшествия
В Дагестане из-за обильных дождей обрушился мост
Автомобильный мост в селе Гелиб (Дагестан) частично разрушился после сильных дождей. Об этом сообщает управление МЧС по республике.
Обновлено в 11:48
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Футбол
Сергей Семак объяснил, когда ждать новых приобретений от «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Тамбовом» (2:1) объяснил положение не попавших в заявку на чемпионат России игроков, а также оценил дебют Дугласа Сантоса и Алексея Сутормина.
Обновлено в 15:01
Здоровье
Повышает ли маргарин холестерин?
Потребители стали думать: раз в составе маргарина не животные, а растительные жиры, значит в нем нет и холестерина, соответственно, он не вреден.
Обновлено в 17:13
Космос
Япония запустит в открытом космосе бумажный самолетик
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета
В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Здоровье
Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах в Крыму
Обновлено в 06:36
Авто
Arquus Scarabee или будущий французский военный внедорожник для флота?
Arquus Scarabee это военный «бегемот» изготовлен компанией Arquus Defense, ранее известной как Renault Trucks Defense, но с тех пор принял новое имя после того, как Volvo Group приобрела компанию в 2018 году.
Обновлено в 15:19
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:44
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01