Космос
В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбойТАСС 11:04
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует. На сайте оператора системы Европейского сервисного центра Galileo все спутники системы маркированы как неработающие. Причины сбоя пока не сообщаются.
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Футбол
«Зенит» и «Тамбов» назвали составы на матч первого тура РПЛ
Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тамбовом».
Обновлено в 11:07
Путешествия
В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну
В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
Обновлено в 11:00
Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД
Евросоюз призвал Российскую Федерацию к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД).
Обновлено в 11:23
Общество
Утвержден календарь выходных дней на 2020 год
Правительство России утвердило календарь выходных дней в 2020 году.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Политика
За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось
За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Украине
В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
Обновлено в 09:19
Автоспорт
Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Великобритании
Пилот «Феррари» Шарль Леклер был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:50
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
«Вся в мамочку»: Лиза Галкина вызвала восхищение своим танцем
На фанатской страничке Лизы Галкиной в Instagram появилось видео, как маленькая дочь Аллы Пугачевой танцует в черном платьице на детском празднике.
Обновлено в 09:46
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber представлен в Индонезии
В преддверии GIIAS-2019 компания Renault привезла в Индонезию новый бюджетный кросс-вэн Triber.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, направлявшийся в Сургут, при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:22
Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Обновлено в 11:26
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Здоровье
Увеличение числа заражённых ВИЧ в Башкирии связали с дообследованием
Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский заявил, что рост заражённых вирусом в Башкирии связан с расширением круга обследованных, а не с новыми случаями инфицирования.
Обновлено в 08:13
Спорт
Синхронистки Колесниченко и Ромашина стали чемпионками мира
На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали первыми в технической программе в соревнованиях дуэтов.
Обновлено в 07:12
Футбол
Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»
Полузащитник и капитан "Сочи" Евгений Песегов уверен, что арбитры должны были отменить гол "Спартака" в матче первого тура РПЛ (0:1).
Обновлено в 11:01
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Что касается Цхинвальского региона, по словам Владимира Владимировича, в 1919-1920 годах Грузия устроила геноцид в "Южной Осетии", передал слова Путина мэр Тбилиси.
Обновлено в 09:08
Политика
Украинские товары пообещали вернуть в Россию
Бойко отметил, что многие украинские заводы, потерявшие рынок сбыта, остались без возможности сохранять рабочие места, платить зарплату сотрудникам и перевооружать производство.
Обновлено в 11:07
Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Футбол
Дунга советует Неймару выбрать клуб, в котором он будет счастлив
Экс-тренер сборной Бразилии Карлос Дунга поделился мнением о будущем нападающего "ПСЖ" Неймара.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
В Турцию прибыл седьмой самолет с компонентами С-400
Обновлено в 06:08
Музыка
Крис Норман устроил скандал во время концерта в Петербурге
Обновлено в 10:33
Общество
Награжден орденом Почетного легиона Жан-Поль Бельмандо
Актер Жан-Поль Бельмандо был награжден орденом Почетного легиона.
Обновлено в 09:37
Политика
Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 23:36