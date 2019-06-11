Экономика
В работе «ВТБ-онлайн» произошел сбойКоммерсантъ 08:56
Пресс-служба банка подтвердила «Интерфаксу» наличие определенных сбоев в работе IT-систем. Специалисты банка работают над устранением проблемы. По информации сервиса по обнаружению сбоев DownDetector, первые проблемы у клиентов ВТБ возникли еще в понедельник вечером.
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Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Хоккей
Игрок «Сент-Луиса»: нам сильно не хватает Барбашева
Канадский защитник "Сент-Луис Блюз" Колтон Парэйко прокомментировал возвращение российского нападающего Ивана Барбашева в состав "блюзменов" после дисквалификации, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:01
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Политика
Кремль опроверг установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина
Дмитрий Песков заявил, что такого "нет и быть не может" Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в Кремле дали установку правоохранителям закрыть дело корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова до прямой линии Владимира Путина.
Обновлено в 07:49
Общество
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская опубликовала фото с прогулки с младшим сыном
Елизавета Боярская на прогулке с полугодовалым сыном На фото Боярская стоит на детской площадке и улыбается сыну, сидящему в коляске.
Обновлено в 03:52
Политика
Зеленский вновь просит Раду отправить в отставку Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду отправить в отставку главу МИД Павла Климкина.
Обновлено в 09:26
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Культура
«Спасителя мира» Леонардо да Винчи нашли на яхте саудовского принца
«Спасителя мира», написанного Леонардо да Винчи, нашли на яхте саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустят на воду в Татарстане
Изначально планировалось, что его введут в строй в октябре 2018 года, но из-за переноса сроков сдачи малых ракетных кораблей проекта 21631 "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", которые пополнили ВМФ в 2018 году, завершение строительства "Ингушетии" сдвинули на 2019 год.
Обновлено вчера в 02:24
Политика
Лукашенко пообещал разогнать белорусских синоптиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил местных синоптиков в том, что они плохо справляются со своими обязанностями.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Электричка сошла с рельсов в Подмосковье
Обновлено в 09:46
Футбол
Дракслер рассказал о конфликте с Неймаром
Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер подтвердил, что после матча с "Монпелье" (2:3) у него возник конфликт с одноклубником Неймаром.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Экономика
Силуанов сообщил о возвращении иностранцев на финансовый рынок России
Зарубежные инвесторы начали возвращаться на финансовый рынок РФ, заявил в ходе «Примаковских чтений» глава Минфина страны Антон Силуанов.
Обновлено в 10:09
Спорт
IBU определился с датами ближайших чемпионатов мира
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) определился с датами проведения чемпионатов мира 2021 и 2023 годов.
Обновлено в 08:57
Общество
В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет
Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено в 10:14
Футбол
«Ростов» подписал Александра Саплинова
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Энергетика
«Газпром» расширяется в Охотском море
Компании дадут лицензию на Центрально-Пограничный участок В условиях моратория на выдачу участков на арктическом шельфе РФ "Газпром" расширяет присутствие на морских участках Сахалина.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Самолет S7 аварийно сел в Астрахани
Самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в Астрахани. На борту находились 89 пассажиров, никто не пострадал.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Ракетный корабль «Великий Устюг» взял курс на Босфор
Малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр «Буян-М») «Великий Устюг» вышел из Севастополя и взял курс на пролив Босфор между Европой и Малой Азией.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27