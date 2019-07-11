Технологии
В работе Twitter произошёл глобальный сбойГоворит Москва вчера в 15:18
При открытии Twitter появляется предупреждение о внутренней ошибке сервера. В компании обещают устранить сбой в ближайшее время.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
Наука
Некоторые рыбы умеют менять свой пол
Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено вчера в 15:30
Кино
Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке
Обновлено 10 июля в 17:01
Политика
Киев назвал ключевую тему разговора Путина и Зеленского
Ключевым вопросом в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского стало освобождение украинских моряков, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Из-за шторма в Греции погибли российские туристы
В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено вчера в 03:02
Политика
Huawei готова подписать с правительствами соглашения об отказе от бэкдоров
Телекоммуникационная корпорация Huawei готова подписать с правительствами всех стран соглашения об отказе от использования бэкдоров (от английского back door - "черный ход", т.е. намеренно встраиваемые разработчиками уязвимости для получения несанкционированного доступа к оборудованию или информации).
Обновлено в 00:54
Политика
Председателя Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края проголосовали за досрочную отставку главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 06:09
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
В Домодедово задержали сотрудников таможни
В московском аэропорту Домодедово задержали сотрудников таможни по подозрению в получении взятки.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Аргентинский вратарь умер, отбив пенальти
Отбив грудью пенальти, от которого решался исход встречи, голкипер побежал к своей команде праздновать триумф, но внезапно упал.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
В правительстве РФ предложили отказаться от уничтожения «санкционки»
Гордеев, комментируя инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов, заявил, что считает уничтожение продуктов питания неправильным.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
Названы российские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц, сообщает 12 июля РИА Новости.
Обновлено в 00:41
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов
Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.
Обновлено 10 июля в 17:26
Общество
В Перми УФАС проверит «божественную» шаурму
Антимонопольщики проверяют информацию о том, что владельцы кафе с шаурмой, находящееся в краевом центре, использовали религиозный образ для рекламы своего заведения.
Обновлено вчера в 08:30
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Задержанный замглавы Пенсионного фонда поставил взятки на поток
Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что за это Иванов получил ряд взяток на сумму несколько миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами
Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».
Обновлено вчера в 18:31
Экономика
Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди
10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Футбол
Голкипер сборной Чили проехался по Месси из-за критики Кубка Америки
Голкипер сборной Чили Эррера высказался по поводу того, что Месси ведёт себя нагло и дерзко, критикуя организаторов Кубка Америки-2019 за предвзятое отношение.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Обыски прошли в офисе Зеленского
В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.
Обновлено вчера в 19:01
Интернет
В Google признали прослушивание голосовых команд пользователей
Менеджер по продукции Google Дэвид Монсис написал в официальном блоге компании, что ее сотрудники регулярно прослушивают аудиозапись голосовых команд, которые пользователи сервисов произносят в смарт-динамик Google Home или при эксплуатации приложения Google Assistant.
Обновлено в 00:22
Общество
В Крыму резко упала температура воды в Черном море
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Баскетбол
«Оклахома» согласовала обмен Уэстбрука в «Хьюстон»
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» согласовал обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Хьюстон Рокетс».
Обновлено в 01:00