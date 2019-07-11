Технологии

В работе Twitter произошел сбойSnob.ru вчера в 15:09

Вместо ленты появляется сообщение о технической ошибке. В компании сообщения о сбое в работе сервиса пока не прокомментировали.
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Twitter упал

Lenta.ruвчера в 15:32

Работа Twitter восстанавливается после сбоя

ТАССвчера в 17:15

В Twitter сообщили о восстановлении работы после сбоя

RT на русскомвчера в 18:57

Twitter объяснил причину сбоя в работе сервиса

РБКвчера в 17:53

Twitter назвал причину сбоя

Коммерсантъвчера в 19:53

Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя

РИА Новостивчера в 19:52

Twitter сломался сразу после ремонта

Газета.Ruвчера в 20:04
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Шоу-бизнес

Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца

Обновлено вчера в 23:15
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Происшествия

В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек

При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Польше пропал пятилетний мальчик из России

Обновлено вчера в 07:15
Здоровье

Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году

В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Общество

Дождь не вечен: врачи дали рецепт от хандры в непогоду

Чтобы избежать плохого настроения, психотерапевты советуют купить яркий плащ и красивый зонт, насладиться яркими молниями, заняться вещами, на которые не хватает времени в хорошую погоду и вспомнить, что дождь не вечен.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии

Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Политика

Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Алтайском крае на ребёнка напали свиньи

Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на региональное СУ СК РФ, девочек-сестёр, вышедших на прогулку, атаковали свиньи, которые бродили по улицам.
Обновлено в 00:05
Происшествия

В Челябинской области молния убила туристку

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
Обновлено в 01:50
Политика

Константинополь обложил налогами украинских раскольников

Константинопольский патриархат ввел налоги для приходов раскольнической "новой церкви" Украины из-за срыва передачи религиозных святынь.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Театры

В Петербурге умер актер Олег Дмитриев

В Петербурге на 50-м году жизни скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев, сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Двое ростовчан погибли в Греции в результате сильного шторма

На полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который разыгрался в ночь с 10 на 11 июля, погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян.
Обновлено вчера в 03:44
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Покусавшего полицейского жителя Бурятии осудили на четыре года

Жителя Бурятии осудили на четыре года колонии строгого режима за то, что он покусал и пнул полицейского, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Итальянский суд огласит приговор украинскому нацгвардейцу Маркиву

Обвинение настаивает на том, что именно батальон Маркива тогда открыл прицельный огонь по журналистам и требует отправить бойца за решетку на 17 лет.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей

Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Спорт

Назин не смог пройти квалификацию в прыжках в воду на ЧМ в Кванджу

Россиянин Сергей Назин не смог квалифицироваться в финал турнира по прыжкам в воду с метрового трамплина в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 01:36
Гаджеты

Вредоносный вирус под видом WhatsApp заразил 25 млн смартфонов

Жертвами вредоносного приложения стали около 25 млн владельцев смартфонов на базе операционной системы Android, сообщает Ireactor.
Обновлено вчера в 05:28
Экономика

В Грузии подсчитали потери в случае введения Россией санкций

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила, что, в случае введения Россией полного эмбарго в отношении Тбилиси, страна могла потерять 4 миллиарда лари (около 1,5 миллиарда долларов).
Обновлено вчера в 08:13
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Футбол

Полузащитник «Фейеноорда» отказался от перехода в «Локомотив»

Напомним, что 23-летний хавбек в прошлом сезоне провел за роттердамский клуб четыре матча Действующий контракт Тапии с Фейеноордом рассчитан до конца июня 2020 года, а стоимость по данным портала Transfermarkt оценивается в 3 миллиона евро.
Обновлено в 02:57
Космос

Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению

Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Частный расчетно-кассовый центр»

Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:19
Политика

Зеленский узнал о первой за время его президентства жертве в Донбассе

Обновлено вчера в 13:03
Футбол

«Сочи» объявил о переходе Федора Кудряшова

Состав «Сочи» пополнил защитник Федор Кудряшов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
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