Общество

В работе Telegram произошел сбойКоммерсантъ 08:10

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. По данным на 15:05, на проблемы с мессенджером пожаловались около 1,2 тыс. человек.
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Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

RT на русском09:13

Telegram «обрушился» во всем мире

Российская газета09:42

В Telegram произошел сбой

Газета.Ru08:22

В работе Telegram произошел сбой

Коммерсантъ08:10

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

ТАСС08:09

Сбои в работе Telegram произошли во всём мире

News.ru08:29

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе сервиса

РБК08:27
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Общество

ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Издание «Проект» сообщало, что Голунов готовил к публикации материал, в котором фигурируют сотрудники УФСБ по Москве и Московской области — глава управления генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев.
Обновлено в 09:18
Технологии

Ripple открыла офис в Бразилии. Компания запустит новое подразделение

Компания Ripple запускает новое подразделение в Южной Америке, она уже открыла офис в Бразилии, пишет Cointelegraph.
Обновлено в 09:25
Музыка

«Машина времени» не выступит на Красной площади в День России

Обновлено 09 июня в 00:34
Политика

Лукашенко раскритиковал белорусских синоптиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу белорусского центра по гидрометеорологии из-за низкой достоверности прогнозов погоды, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:38
Футбол

Испания — Швеция 3:0

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в матче за сборную Швеции.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

Гусев предложил провести акцию в защиту Голунова 16 июня

Председатель Союза журналистов Москвы, председатель комиссии по правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества Павел Гусев предложил провести акцию в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова 16 июня.
Обновлено в 09:23
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 12:03
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Общество

Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»

Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина

В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
Обновлено в 09:41
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

Обновлено в 06:11
Общество

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.
Обновлено в 05:26
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Политика

Филарет отказался признать томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Раскольник Филарет Денисенко, бывший глава неканонического Киевского патриархата, заявил, что не принимает томос об автокефалии "новой церкви" Украины.
Обновлено в 06:14
Политика

В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом Голуновым

Российский лидер Владимир Путин «просматривает газеты», он в курсе акции в поддержку Ивана Голунова и ситуации вокруг дела журналиста.
Обновлено в 05:37
Общество

Запретить уничтожать продукты предлагает Роспотребнадзор

Роспотребнадзор предложил проработать изменения в законодательстве, чтобы запретить уничтожение продуктов.
Обновлено в 07:49
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Спорт

Конгресс IBU примет решение о статусе СБР в октябре

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговым скандалом в российском спорте.
Обновлено в 09:18
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Обновлено в 08:47
Политика

Зеленский уволил губернаторов 15 областей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке руководителей 15 областных государственных администраций.
Обновлено в 09:18
Общество

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Энергетика

«Белнефтехим» направил России оценку потерь от загрязнения «Дружбы»

Концерн «Белнефтехим» направил Минэнерго России оценку предварительной суммы ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба» некачественными нефтепродуктами.
Обновлено в 08:20
Культура

Михаил Пореченков получил звание народного артиста России

Обновлено в 09:01
Кино

Почти 60 фильмов покажут на пятом Московском еврейском кинофестивале

По словам Е.Одинцова, фильмом открытия фестиваля станет «В прах» (США) - его представит режиссер картины Шон Снайдер.
Обновлено в 06:09
Культура

Трамп посоветовал прочитать его новую биографию

Как указывается в аннотации книги на Fox News, будучи личным юристом президента, Сориал «увидел настоящего Трампа, начиная от шоу «Кандидат», заканчивая инаугурацией».
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Словесная дуэль Жанны Левиной-Мартиросян и Алексея Чумакова

Обновлено в 08:26
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»

Обновлено вчера в 21:20
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