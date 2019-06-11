Общество
Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе сервисаРБК 08:27
О проблемах с Telegram свидетельствуют данные сайта Down Detector, отслеживающего сбои в работе интернет-сервисов. По его информации, на проблемы пожаловались почти 2000 человек. 94% из них сообщили, что мессенджер перестал загружаться, а у 6% не отправляются сообщения.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Быстрая расплата: Неадекватный росгвардеец оскорблял Путина и кидался на людей в Москве
Сперва росгвардеец обвинял молодого человека в незаконной «торговле» рекламными буклетами и угрожал ему избиением.
Обновлено в 15:51
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 16:02
Спорт
Ефимова победила на втором этапе серии «Маре Нострум»
Обновлено в 14:59
Футбол
Сборная России U-20 проиграла команде ПФЛ. Победный гол забил вратарь со своей половины поля (видео)
В первом туре национальная команда уступила сборной дивизиона Урал-Приволжье (2:3). Победный мяч на счету вратаря «Уфы-2» и сборной ПФЛ Урал-Поволжье Алексея Чернова.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Журналист Голунов вышел на свободу
Обновлено в 13:57
Футбол
Главный тренер Кипра рассказал о силе сборной России
Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон прокомментировал поражение от сборной России в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:22
Происшествия
Во французской тюрьме заключенные захватили заложников
В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.
Обновлено в 15:06
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Урганта ждёт ребёнка
Экс-супруга Андрея Урганта Елена Романова поделилась с подписчиками в Instagram своей фотографией — на снимке видно, что женщина ждет ребенка.
Обновлено в 13:02
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Общество
В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»
«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Происшествия
В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес
Обновлено в 16:48
Здоровье
Сын Алибасова назвал цель иска к производителю «Крота»
Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший рассказал, чего хотят добиться родственники продюсера, подавая иск в суд на производителя чистящего средства «Крот».
Обновлено в 16:10
Музыка
Гарик Сукачев начнет юбилейный тур с фестиваля «Нашествие»
Рок-музыкант Гарик Сукачев в честь своего 60-летия отправится в турне "Go!", которое стартует 20 июля в рамках фестиваля "Нашествие".
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие
51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Хоккей
Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»
Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова
Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» уголовного дела против корреспондента сетевого издания Meduza Ивана Голунова, которого подозревали в распространении наркотических средств.
Обновлено в 15:20
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено в 04:58
Здоровье
«Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца
Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.
Обновлено в 07:10
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Футбол
«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются вратарем «Лацио» Стракошей
Голкипер «Лацио» Томас Стракоша может сменить клуб. К албанскому вратарю проявляют интерес «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Обновлено в 10:59
Политика
Макрон анонсировал переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58