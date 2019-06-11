Общество

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе сервисаРБК 08:27

О проблемах с Telegram свидетельствуют данные сайта Down Detector, отслеживающего сбои в работе интернет-сервисов. По его информации, на проблемы пожаловались почти 2000 человек. 94% из них сообщили, что мессенджер перестал загружаться, а у 6% не отправляются сообщения.
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Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

RT на русском09:13

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Lenta.ru08:46

Telegram «обрушился» во всем мире

Российская газета09:42

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе сервиса

РБК08:27

В Telegram произошел сбой

Газета.Ru08:22

В работе Telegram произошел сбой

Коммерсантъ08:10

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

ТАСС08:09
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Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Быстрая расплата: Неадекватный росгвардеец оскорблял Путина и кидался на людей в Москве

Сперва росгвардеец обвинял молодого человека в незаконной «торговле» рекламными буклетами и угрожал ему избиением.
Обновлено в 15:51
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 16:02
Спорт

Ефимова победила на втором этапе серии «Маре Нострум»

Обновлено в 14:59
Футбол

Сборная России U-20 проиграла команде ПФЛ. Победный гол забил вратарь со своей половины поля (видео)

В первом туре национальная команда уступила сборной дивизиона Урал-Приволжье (2:3). Победный мяч на счету вратаря «Уфы-2» и сборной ПФЛ Урал-Поволжье Алексея Чернова.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Журналист Голунов вышел на свободу

Обновлено в 13:57
Футбол

Главный тренер Кипра рассказал о силе сборной России

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон прокомментировал поражение от сборной России в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:22
Происшествия

Во французской тюрьме заключенные захватили заложников

В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Урганта ждёт ребёнка

Экс-супруга Андрея Урганта Елена Романова поделилась с подписчиками в Instagram своей фотографией — на снимке видно, что женщина ждет ребенка.
Обновлено в 13:02
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Общество

В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»

«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Происшествия

В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес

Обновлено в 16:48
Здоровье

Сын Алибасова назвал цель иска к производителю «Крота»

Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший рассказал, чего хотят добиться родственники продюсера, подавая иск в суд на производителя чистящего средства «Крот».
Обновлено в 16:10
Музыка

Гарик Сукачев начнет юбилейный тур с фестиваля «Нашествие»

Рок-музыкант Гарик Сукачев в честь своего 60-летия отправится в турне "Go!", которое стартует 20 июля в рамках фестиваля "Нашествие".
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие

51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Хоккей

Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»

Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Игры

Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Авто

Кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально

Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова

Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» уголовного дела против корреспондента сетевого издания Meduza Ивана Голунова, которого подозревали в распространении наркотических средств.
Обновлено в 15:20
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 16:33
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Обновлено в 04:58
Здоровье

«Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца

Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.
Обновлено в 07:10
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Футбол

«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются вратарем «Лацио» Стракошей

Голкипер «Лацио» Томас Стракоша может сменить клуб. К албанскому вратарю проявляют интерес «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Обновлено в 10:59
Политика

Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58
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