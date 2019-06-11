Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе сервисаРБК 08:27

О проблемах с Telegram свидетельствуют данные сайта Down Detector, отслеживающего сбои в работе интернет-сервисов. По его информации, на проблемы пожаловались почти 2000 человек. 94% из них сообщили, что мессенджер перестал загружаться, а у 6% не отправляются сообщения.

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе сервиса

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