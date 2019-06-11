Общество

В работе Telegram произошел сбойКоммерсантъ 08:10

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. По данным на 15:05, на проблемы с мессенджером пожаловались около 1,2 тыс. человек.
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Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

RT на русском09:13

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе сервиса

РБК08:27

Telegram «обрушился» во всем мире

Российская газета09:42

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Lenta.ru08:46

В Telegram произошел сбой

Газета.Ru08:22

В работе Telegram произошел сбой

Коммерсантъ08:10

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

ТАСС08:09
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Шоу-бизнес

Бари Алибасов пришел в сознание

Обновлено в 05:21
Футбол

Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020

Сборная Казахстана разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 - 4:0. В составе победителей отличились Исламбек Куат, Максим Федин, Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан.
Обновлено в 11:54
Наука

Физиками предложен новый кандидат на звание темной материи

Ученые предложили очередного кандидата на роль темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 12:38
Общество

«Машина времени» выступит на Красной площади в День России

Лидер группы Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook 9 июня, что «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в честь Дня России.
Обновлено в 07:18
Политика

Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня

Московские власти согласовали запланированную на воскресенье массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.
Обновлено в 10:39
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Политика

Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона

В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Управлявший мотоциклом ногами блогер разбился в Подмосковье

Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, разбился на трассе М-4 "Дон". Мужчина рулил транспортом ногами.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка

Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Кино

Бондарчук назвал «Кинотавр» центром российского феминизма

Режиссер и актер, председатель попечительского совета фестиваля "Кинотавр" в Сочи Федор Бондарчук считает, что киносмотр стал центром российского феминизма.
Обновлено в 10:48
Политика

Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах

Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах.
Обновлено в 12:44
Экономика

Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС

Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Матвиенко назвала дело Голунова «головотяпством» или провокацией

Обновлено в 08:27
Происшествия

Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено вчера в 11:44
Авто

Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто

Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Пелагея отреагировала на смерть участника шоу «Голос»

Российская певица Пелагея Телегина отреагировала на смерть участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина, подчеркнув, что у него было «большое доброе сердце».
Обновлено в 08:43
Футбол

Погба рассказал, как столкнулся с расизмом, играя за «Ювентус»

Обновлено в 12:26
Политика

Депутат Рады: Зеленский не выполнил ни одно предвыборное обещание

Владимир Зеленский не выполнил обещания, данные во время президентской гонки.
Обновлено в 12:55
Футбол

Дракслер рассказал о конфликте с Неймаром

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер подтвердил, что после матча с "Монпелье" (2:3) у него возник конфликт с одноклубником Неймаром.
Обновлено в 09:10
Здоровье

Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета

Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

В Кандалакшском районе поисковики нашли танки

Находками поисковиков уже стали фрагменты двух советских танков БТ-7, часть 45-миллиметровой пушки и фрагменты лёгкого германского танка Т-II.
Обновлено в 06:36
Происшествия

СК проверит обстоятельства задержания Голунова

Следственный комитет проверит обстоятельства задержания в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Самолет S7 аварийно сел в Астрахани

Обновлено в 08:07
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

Обновлено в 10:40
Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Обновлено в 11:26
Политика

Начальник антинаркотического отдела УВД ЗАО заявил, что не знает об отстранении

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы.
Обновлено в 12:21
Экономика

Отток капитала из России вырос вдвое

Чистый отток капитала из России в январе-мае 2019 года вырос почти в два раза — до $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Центробанка.
Обновлено в 11:07
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