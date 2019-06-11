Общество
В работе Telegram произошел сбойКоммерсантъ 08:10
Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. По данным на 15:05, на проблемы с мессенджером пожаловались около 1,2 тыс. человек.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Обновлено в 05:21
Футбол
Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020
Сборная Казахстана разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 - 4:0. В составе победителей отличились Исламбек Куат, Максим Федин, Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан.
Обновлено в 11:54
Наука
Физиками предложен новый кандидат на звание темной материи
Ученые предложили очередного кандидата на роль темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 12:38
Общество
«Машина времени» выступит на Красной площади в День России
Лидер группы Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook 9 июня, что «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в честь Дня России.
Обновлено в 07:18
Политика
Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня
Московские власти согласовали запланированную на воскресенье массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.
Обновлено в 10:39
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Политика
Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона
В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Управлявший мотоциклом ногами блогер разбился в Подмосковье
Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, разбился на трассе М-4 "Дон". Мужчина рулил транспортом ногами.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Кино
Бондарчук назвал «Кинотавр» центром российского феминизма
Режиссер и актер, председатель попечительского совета фестиваля "Кинотавр" в Сочи Федор Бондарчук считает, что киносмотр стал центром российского феминизма.
Обновлено в 10:48
Политика
Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах.
Обновлено в 12:44
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС
Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено вчера в 11:44
Авто
Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Пелагея отреагировала на смерть участника шоу «Голос»
Российская певица Пелагея Телегина отреагировала на смерть участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина, подчеркнув, что у него было «большое доброе сердце».
Обновлено в 08:43
Футбол
Погба рассказал, как столкнулся с расизмом, играя за «Ювентус»
Обновлено в 12:26
Политика
Депутат Рады: Зеленский не выполнил ни одно предвыборное обещание
Владимир Зеленский не выполнил обещания, данные во время президентской гонки.
Обновлено в 12:55
Футбол
Дракслер рассказал о конфликте с Неймаром
Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер подтвердил, что после матча с "Монпелье" (2:3) у него возник конфликт с одноклубником Неймаром.
Обновлено в 09:10
Здоровье
Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета
Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
В Кандалакшском районе поисковики нашли танки
Находками поисковиков уже стали фрагменты двух советских танков БТ-7, часть 45-миллиметровой пушки и фрагменты лёгкого германского танка Т-II.
Обновлено в 06:36
Происшествия
СК проверит обстоятельства задержания Голунова
Следственный комитет проверит обстоятельства задержания в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Самолет S7 аварийно сел в Астрахани
Обновлено в 08:07
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Политика
Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД
Обновлено в 11:26
Политика
Начальник антинаркотического отдела УВД ЗАО заявил, что не знает об отстранении
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы.
Обновлено в 12:21
Экономика
Отток капитала из России вырос вдвое
Чистый отток капитала из России в январе-мае 2019 года вырос почти в два раза — до $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Центробанка.
Обновлено в 11:07