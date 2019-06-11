Общество

В работе Telegram произошел глобальный сбойLenta.ru 08:46

В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствует статистика сайта Downdetector. Пользователи мессенджера пожаловались в соцсетях на проблемы с доступом.
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Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

RT на русском09:13

В работе Telegram произошел сбой

Коммерсантъ08:10

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе сервиса

РБК08:27

В Telegram произошел сбой

Газета.Ru08:22

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Lenta.ru08:46

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

ТАСС08:09

«Мегафон» работает с перебоями в Москве и других городах

Российская газета07:55
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
Обновлено в 13:15
Авто

Автомобили Opel получат российские моторы

Обновлено в 05:34
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Обновлено в 14:18
Культура

На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено в 11:59
Футбол

Конте рассказал о задачах «Интера»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о целях команды на предстоящий сезон.
Обновлено в 12:03
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков

Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено в 11:59
Игры

«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch

Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено в 12:43
Происшествия

Матвиенко назвала задержание Голунова «головотяпством» силовиков

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник высказалась по поводу резонансного задержания журналиста-расследователя Ивана Голунова.
Обновлено в 08:13
Футбол

Сборная России назвала стартовый состав на матч с Кипром

Пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав команды на матч против Кипра.
Обновлено в 13:50
Футбол

Бенитес может вновь возглавить «Челси»

Бенитес ранее уже возглавлял «Челси». В сезоне-2012/13 он привёл команду к победе в Лиге Европы.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Футбол

Азербайджан пропустил 5 мячей от Словакии

Обновлено в 14:02
Общество

Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи

Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.
Обновлено в 10:56
Политика

Зеленский представил кандидата на пост главы МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.
Обновлено в 08:39
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие

Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустили на воду в Зеленодольске

В Зеленодольске спустили на воду малый ракетный корабль «Ингушетия». Это уже восьмой фрегат проекта «Буян-М», передает ОТР.
Обновлено в 13:43
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 09:16
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Обновлено в 11:36
Происшествия

Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье

Вечером 10 июня Болдырев разбился на мотоцикле на 68-м километре трассы М-4 «Дон». Он столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем.
Обновлено в 01:52
Космос

Ученые доказали, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы»

Обновлено в 12:07
Политика

На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Общество

Голунов не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня

Ранее во вторник, 11 июня, московские власти согласовали запланированную на воскресенье, 16 июня, акцию в поддержку журналиста, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.
Обновлено в 08:21
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