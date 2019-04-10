В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбойГазета.Ru 06:38

В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector. Проблемы начали возникать примерно в 12.00 мск.

В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбой

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