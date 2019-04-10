Общество
В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбойГазета.Ru 06:38
В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector. Проблемы начали возникать примерно в 12.00 мск.
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Россияне пожаловались на крупный сбой в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»
Радиочастотный спектр08 апреля в 08:50
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Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
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В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
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Как уточняет ТАСС, речь идет о провокации властей Незалежной в Керченском проливе, которая может спровоцировать военный конфликт.
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Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
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В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком
В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
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Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
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Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
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Украина расширила антироссийские торговые санкции
Санкции против России В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Вооруженные люди напали на самолет в аэропорту Тираны
Отмечается, что пассажиры и члены экипажа не пострадали Неизвестные грабители напали на самолет авиакомпании "Австрийские авиалинии" в аэропорту столицы Албании и похитили несколько миллионов евро, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
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Платформер Unruly Heroes выйдет на PS4 этой весной
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Михаил Боярский: Пусть все знают: в этом году «Зенит» – чемпион России
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Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
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Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
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Происшествия
Помощника прокурора метрополитена Петербурга задержали за взятку
Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко.
Обновлено в 10:13