Общество
В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбойГазета.Ru 06:38
В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector. Проблемы начали возникать примерно в 12.00 мск.
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Политика
Порошенко сдал анализы на допинг
Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".
Обновлено в 11:11
Транспорт
В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода
На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:27
Гаджеты
Samsung представил новый смартфон с поворотной камерой
Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A80 с тройной поворотной камерой и экраном без рамки.
Обновлено в 11:37
Экономика
Три банка из США проверили клиентов на предмет отмывания денег из России
Крупнейшие американские банки Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание денег из России, об этом руководители финансовых организаций рассказали на слушаниях в конгрессе, пишет Financial Times.
Обновлено в 19:18
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Политика
Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналистка
Обновлено в 17:43
Политика
Мадуро назвал вице-президента США одержимым и ненормальным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "одержимым" вице-президента США Майка Пенса. Его выступление транслировали в "Твиттере".
Обновлено в 19:51
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:42
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Происшествия
СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже
Следствие ходатайствует о заключении под стражу водителя Mercedes, который, по данным СК, пытался насмерть сбить курсанта МЧС в Воронеже, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Три человека пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске
Очевидцы аварии помогли выбраться из автомобиля трем молодым людям. Subaru Forester потушили пожарные.
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес
Звезда телешоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян учится на юриста
Оказалось, что известная модель Ким Кардашьян сыграла ключевую роль в освобождении 63-летней Элис Мари Джонсон.
Обновлено в 18:40
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика
Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3
Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Обновлено в 17:49
Общество
Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга
Президент России Владимир Путин в среду, 10 апреля, провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено в 08:56
Путешествия
Топ-7 самых красивых пляжей мира, на которые не жалко потратить время и деньги
Считается, что этот пляж обошел по популярности и красоте даже Мальдивские острова, много лет занимающие лидирующее место в рейтинге "самых-самых".
Обновлено в 17:00
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Авто
Euro NCAP оценил безопасность Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross
Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов оценил защиту взрослых пассажира и водителя на 89%.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери
Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Политика
Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено в 19:18
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Культура
Лондон шокировал театралов «Роковыми яйцами» Булгакова
Театральная компания So It Goes представила свою версию спектакля по повести Михаила Булгакова «Роковые яйца» в Лондоне.
Обновлено в 19:10
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49