Общество

В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбойГазета.Ru 06:38

В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector. Проблемы начали возникать примерно в 12.00 мск.
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Работа «Сбербанк Онлайн» полностью восстановлена

Коммерсантъ11:33

Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе приложения

РБК11:36

Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Ведомости11:26

Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервиса и банкоматов

ТАСС11:04

Сбербанк столкнулся со вторым за несколько дней сбоем работы своих систем

Эхо Москвы14:31

Сбербанк частично восстановил работу онлайн-банка после сбоя

РИА Новости09:00

У Сбербанка второй раз за неделю произошел сбой в работе онлайн-банка и банкоматов

Интерфакс06:08
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В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода

На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.
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Три банка из США проверили клиентов на предмет отмывания денег из России

Крупнейшие американские банки Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание денег из России, об этом руководители финансовых организаций рассказали на слушаниях в конгрессе, пишет Financial Times.
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Политика

Мадуро назвал вице-президента США одержимым и ненормальным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "одержимым" вице-президента США Майка Пенса. Его выступление транслировали в "Твиттере".
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Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

Более 230 детей погибли в подконтрольном США лагере беженцев в Сирии

Обновлено в 16:56
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Происшествия

СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

Следствие ходатайствует о заключении под стражу водителя Mercedes, который, по данным СК, пытался насмерть сбить курсанта МЧС в Воронеже, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Три человека пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске

Очевидцы аварии помогли выбраться из автомобиля трем молодым людям. Subaru Forester потушили пожарные.
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Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено в 04:42
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Звезда телешоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян учится на юриста

Оказалось, что известная модель Ким Кардашьян сыграла ключевую роль в освобождении 63-летней Элис Мари Джонсон.
Обновлено в 18:40
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

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Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3

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Обновлено в 16:07
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
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Общество

Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель

Обновлено в 17:49
Общество

Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга

Президент России Владимир Путин в среду, 10 апреля, провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
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Считается, что этот пляж обошел по популярности и красоте даже Мальдивские острова, много лет занимающие лидирующее место в рейтинге "самых-самых".
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Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
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Шоу-бизнес

Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери

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Политика

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Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
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