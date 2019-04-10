Общество
В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбойГазета.Ru 06:38
В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector. Проблемы начали возникать примерно в 12.00 мск.
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Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Ростове 13 человек пострадали при столкновении автобусов
В результате происшествия пострадали 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Обновлено в 08:43
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Архангельске задержали семерых участников «мусорных» протестов
Полиция в Архангельске задержала семь человек из-за митинга против мусорного полигона, передает ОВД-Инфо.
Обновлено в 13:54
Авто
До России добрался обновленный пикап Isuzu D-Max
Нынешний пикап Isuzu D-Max увидел свет в 2011 году, но на российском рынке появился только осенью 2016-го.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Иномарка вылетела с моста в Оккервиль в Кудрово
В Кудрово произошла одиночная авария с участием иномарки. Машина вылетела с моста в реку Оккервиль.
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности
Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Футбол
Экс-игрок «Барселоны» рассказал о конфликте с Гвардиолой из-за Месси
По информации beIN SPORTS, у камерунского нападающего и испанского специалиста был разный взгляд на то, кто должен быть ключевым атакующим игроком.
Обновлено в 17:48
Политика
Вице-президент США пытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН
Созванное по инициативе США внеочередное заседание СБ ООН по гуманитарному кризису в Венесуэле используется Вашингтоном для продолжения атаки на официальный Каракас, считает постпред России Василий Небензя.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Потеря Японией самолета F-35 стала настоящим кошмаром для США
По мнению американских военных, крушение F-35 в Тихом океане представляет собой первую в истории возможность для России и Китая провести поиски одного из этих самолетов в естественных условиях, потому что ранее авария случалась только единожды, и то на территории США.
Обновлено в 05:03
Кино
Соколиный Глаз из Мстителей станет героем сериала
Участник команды Мстители Клинт Батон (Соколиный Глаз) станет героем сольного мини-сериала, который будет представлен зрителям новым потоковым сервисом Disney+.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Худеющая Наталья Рудова искупалась ночью в бассейне ради пикантного снимка
Накануне звезда сериала «Татьянин день» поделилась очередным пикантным снимком. В кадре она позирует в мокрой желтой майке, стоя в бассейне.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
35-летняя жена Алека Болдуина потеряла пятого ребенка
На прошлой неделе 35-летняя супруга Алека Болдуина Хилария поделилась с поклонниками печальной новостью: она беременна в пятый раз, но находится на грани выкидыша.
Обновлено в 15:30
Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»
Почему Shell вышла из проекта Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
«Мама спит с моим мужчиной»: вскрывшийся любовный треугольник закончился скандалом у Шепелева
Модель Элина Ковальская подозревает, что возлюбленный – актер Станислав Эрдлей крутит роман с ее матерью Мариной Рыльцовой.
Обновлено в 10:54
Футбол
«ПСЖ» не намерен продлевать контракт с Буффоном
"Пари Сен-Жермен" не планирует продлевать контракт с вратарем Джанлуижди Буффоном, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:29
Политика
Японский министр по делам Олимпиады подал в отставку из-за скандала
Японский министр по делам Олимпиады Тситака Сакурада заявил, что подал в отставку со своего поста, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Футбол
Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться
Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:11
Политика
Помпео заявил о невозможности сравнивать Голаны с Крымом
Вашингтон применяет разные подходы при определении территориальной принадлежности Голанских высот и Крыма, поскольку они перешли под контроль другого государства в разных ситуациях, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Обновлено в 07:23
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3
Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
Обновлено в 16:07
Экономика
Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми
В ФНС «Известиям» заявили, что не считают тренд на переход ИП в статус самозанятых массовым.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег
Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено в 10:36
Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 15:58
Хоккей
Овечкин против «кучи придурков»: гид по первому раунду плей-офф НХЛ
Упорство и командная игра "Харрикейнз" позволили "куче придурков" выйти в первый плей-офф с 2009-го года.
Обновлено в 17:18
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26