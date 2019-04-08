Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбойРБК 04:44
При попытке корреспондента РБК войти в «Сбербанк Онлайн» около 11:30 мск мобильное приложение выдало ошибку: «Система временно недоступна, повторите вход через 15 минут». О том, что сбой устранен, банк уведомил в 17:17 мск, то есть спустя примерно шесть часов.
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Названы регионы-лидеры России по числу погибших в ДТП
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После развода, Ксения Собчак сразу окунулась в новый роман с режиссером Богомоловым, а Виторган ушел в работу с головой.
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Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
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