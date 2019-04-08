Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбойРБК 04:44

При попытке корреспондента РБК войти в «Сбербанк Онлайн» около 11:30 мск мобильное приложение выдало ошибку: «Система временно недоступна, повторите вход через 15 минут». О том, что сбой устранен, банк уведомил в 17:17 мск, то есть спустя примерно шесть часов.
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Сбербанк сообщил об устранении технического сбоя

Интерфакс10:53

Экс-министр экономики РФ: клиенты могут предъявить банку претензии из-за сбоя «Сбербанка Онлайн»

URA.Ru11:53

Сбербанк устранил технический сбой в работе приложения и банкоматов

ТАСС11:04

Сбербанк устранил сбой в работе своего приложения

RT на русском12:16

«Сбербанк Онлайн» возобновил работу после сбоя

РБК10:49

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Коммерсантъ04:54

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

РИА Новости04:51
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Трамп уволил главу Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
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Обновлено в 16:55
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Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян

Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
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Игра вскоре закончилась – Головину даже не выбили Аегис.
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Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

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Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
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Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой

Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
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Более 60% россиян планируют остаться дома на майские праздники

Отвечая на вопрос, что мешает реализовать планы отдохнуть на майские праздники, 70% выбрали вариант "денег мало, слишком дорого", еще 10% заняты на работе, 8% не позволяет здоровье.
Обновлено в 05:42
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Ефимова выиграла золото на чемпионате России на дистанции 50 м брассом

Обновлено в 14:11
Армия и оружие

В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии

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Обновлено в 08:10
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО Рауфа Арашукова и его кузена

Мосгорсуд принял решение оставить без изменения постановление Басманного суда, таким образом подтвердив законность продления ареста отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его кузена Руслана.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

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В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
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Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
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Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Названы регионы-лидеры России по числу погибших в ДТП

Обновлено в 00:32
Общество

Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии

Кроме единоразовой выплаты в 370 тысяч рублей пенсионер получил ежемесячную надбавку к пенсии в четыре тысячи рублей.
Обновлено в 10:26
Экономика

Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы

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Фильм «Братство» Павла Лунгина разрешили выпустить в прокат 9 мая

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Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве

После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:56
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Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган прокомментировал развод Ксении Собчак с его сыном

После развода, Ксения Собчак сразу окунулась в новый роман с режиссером Богомоловым, а Виторган ушел в работу с головой.
Обновлено в 02:14
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

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Гаджеты

В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки

Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено в 08:29
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