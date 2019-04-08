Происшествия

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбойРБК 04:44

При попытке корреспондента РБК войти в «Сбербанк Онлайн» около 11:30 мск мобильное приложение выдало ошибку: «Система временно недоступна, повторите вход через 15 минут». О сбоях банк сообщал в конце октября 2018 года.
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В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

РБК04:44

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Коммерсантъ04:54

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

РИА Новости04:51

«Сбербанк.Онлайн» не работает. Сервис обещают восстановить «в ближайшее время»

Фонтанка.Ру04:49

В Сбербанке произошел сбой в работе банкоматов и онлайн-банка

Интерфакс04:55

Пользователи пожаловались на сбои в приложении «Сбербанк Онлайн»

URA.Ru04:21

Сбербанк предупредил о затруднениях в работе «Сбербанк Онлайн»

ТАСС04:20
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Происшествия

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