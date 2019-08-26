с чего всё началось

Пользователи «Сбербанк Онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector. Сбой произошел около 9:00 по московскому времени.

Политика Трамп отказался встретиться с главой МИД Ирана на саммите G7 Президент США Дональд Трамп сообщил, что не захотел встречаться с главой иранского МИД Джавадом Зарифом на саммите G7 во французском Биаррице, передает агентство Рейтер.

Происшествия Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.

Происшествия Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Авто В Сети показали огромный УАЗ по прозвищу «Малыш» Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».

Экономика Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения» Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.

Происшествия Двух российских пограничников задержали в Литве В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.

Происшествия Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.

Футбол Тульский «Арсенал» обыграл «Оренбург» В Туле завершился матч 7-ого тура Российской премьер-лиги. Местный "Арсенал" принимал "Оренбург".

Происшествия По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Политика Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России, пишет Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

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Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как ребёнку сохранить здоровье в школе В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали о том, как ребёнку сохранить здоровье в школе.

Политика Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.

Происшествия В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Политика Глава МИД Анголы передал от президента страны послание Путину Министр иностранных дел Анголы Мануэл Домингуш Аугушту передал на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым послание от ангольского лидера Жоау Лоуренсу президенту РФ Владимиру Путину.

Космос Два спутника «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание Навигационный спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, запущенный в космос в 2011 году, выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось, говорится на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).

Общество Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Москве до трех градусов На протяжении второй половины недели температура будет сохраняться днем на уровне 15–17 градусов, ночью — от четырех до девяти градусов, отметил Вильфанд.