Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбойДождь 03:24
Пользователи «Сбербанк Онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector. Сбой произошел около 9:00 по московскому времени.
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О проблемах с работой приложения сообщили пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани и других российских городах.RT на русском03:08
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Политика
Трамп отказался встретиться с главой МИД Ирана на саммите G7
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не захотел встречаться с главой иранского МИД Джавадом Зарифом на саммите G7 во французском Биаррице, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 04:40
Авто
В Сети показали огромный УАЗ по прозвищу «Малыш»
Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».
Обновлено вчера в 07:26
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Оренбург»
В Туле завершился матч 7-ого тура Российской премьер-лиги. Местный "Арсенал" принимал "Оренбург".
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России, пишет Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено 24 августа в 15:40
Экономика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как ребёнку сохранить здоровье в школе
В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали о том, как ребёнку сохранить здоровье в школе.
Обновлено в 04:26
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено вчера в 15:23
Футбол
Томас Тухель: «Хочу сохранить Неймара в „ПСЖ“»
Томас Тухель подчеркнул, что Неймар — незаменимый игрок для клуба.
Обновлено в 04:02
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки
Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Политика
Глава МИД Анголы передал от президента страны послание Путину
Министр иностранных дел Анголы Мануэл Домингуш Аугушту передал на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым послание от ангольского лидера Жоау Лоуренсу президенту РФ Владимиру Путину.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Космос
Два спутника «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Навигационный спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, запущенный в космос в 2011 году, выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось, говорится на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
Обновлено в 05:00
Общество
Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Москве до трех градусов
На протяжении второй половины недели температура будет сохраняться днем на уровне 15–17 градусов, ночью — от четырех до девяти градусов, отметил Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что над столицей ДНР будет поднят украинский флаг. Об этом политик сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 03:33