В работе Instagram произошел сбойТАСС вчера в 18:44

с чего всё началось

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ночь на пятницу в ряде стран мира, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

Наука Недостаток витамина К приводит к ограничению подвижности пенсионеров Сотрудники Университета Тафтса выяснили, что недостаток витамина К в организме пожилых людей приводит к проблемам с подвижностью и инвалидности.

Шоу-бизнес Актрису Орнеллу Мути посадят в тюрьму после ужина с Путиным Кассационный суд Италии приговорил актрису Орнеллу Мути к шести месяцам заключения и штрафу в 30 тыс. евро.

Спорт Мужская сборная России сыграет с Польшей в Лиге наций Год назад в Лиге наций Россия переиграла Польшу со счетом 3-1. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Экономика Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.

Экономика Сбербанк откажется от банкоматов Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.

Экономика Чиновников лишат незадекларированных доходов По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.

Общество Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.

Происшествия Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".

Экономика Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.

Происшествия В Екатеринбурге ТЦ «Карнавал» эвакуировали из-за пожара Полторы тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге из-за пожара, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Политика Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.

Политика Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.

Спорт Дмитрий Шляхтин: У Ласицкене могут отозвать нейтральный статус Завтра Маше могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике, и отозвать нейтральный статус.

Баскетбол Форвард «Торонто» Леонард признан самым ценным игроком финала НБА Форвард клуба "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.

Политика В Киеве назвали условие получения жителями Донбасса украинской пенсии Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что пенсии будут выплачиваться только на территории Украины тем, кто перешел через линию разграничения в Донбассе.

Политика Путин предупредил о последствиях выхода США из СВПД Российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, отметил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Политика РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.

Наука Ученые выяснили причину коррупции Коррупция проявляется в различных формах, включая фаворитизм, клиентелизм (обмен товаров и услуг на политическую поддержку) и хищение государственных средств.

Финансы «Коммерсантъ» рассказал о выдаче кредитных карт школьникам Участники рынка рассказали изданию, что в последнее время участились случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам, которым недавно исполнилось 18 лет.

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Экономика Путин одобрил идею добровольных взносов россиян на пенсию Владимир Путин с одобрением отнесся к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК).