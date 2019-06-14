Общество
В работе Instagram произошел сбойТАСС вчера в 18:44
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ночь на пятницу в ряде стран мира, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.Коммерсантъвчера в 18:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Наука
Недостаток витамина К приводит к ограничению подвижности пенсионеров
Сотрудники Университета Тафтса выяснили, что недостаток витамина К в организме пожилых людей приводит к проблемам с подвижностью и инвалидности.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Актрису Орнеллу Мути посадят в тюрьму после ужина с Путиным
Кассационный суд Италии приговорил актрису Орнеллу Мути к шести месяцам заключения и штрафу в 30 тыс. евро.
Обновлено в 03:00
Спорт
Мужская сборная России сыграет с Польшей в Лиге наций
Год назад в Лиге наций Россия переиграла Польшу со счетом 3-1. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Сбербанк откажется от банкоматов
Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходов
По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Общество
Собчак назвала слова Малышевой о детях-кретинах «жестью»
Обновлено в 03:32
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Экономика
Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику
В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Сечина обвинили в использовании самолетов «Роснефти» в личных целях
Главу «Роснефти» Игоря Сечина обвинили в использовании самолетов «Роснефти» в личных целях.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Екатеринбурге ТЦ «Карнавал» эвакуировали из-за пожара
Полторы тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге из-за пожара, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 03:26
Политика
Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 07:29
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Спорт
Дмитрий Шляхтин: У Ласицкене могут отозвать нейтральный статус
Завтра Маше могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике, и отозвать нейтральный статус.
Обновлено вчера в 07:03
Баскетбол
Форвард «Торонто» Леонард признан самым ценным игроком финала НБА
Форвард клуба "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.
Обновлено в 00:06
Политика
В Киеве назвали условие получения жителями Донбасса украинской пенсии
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что пенсии будут выплачиваться только на территории Украины тем, кто перешел через линию разграничения в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:04
Шоу-бизнес
57-летняя Роза Сябитова обратилась к психологу
Обновлено в 03:30
Политика
Путин предупредил о последствиях выхода США из СВПД
Российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, отметил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.
Обновлено в 03:14
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину
Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.
Обновлено 12 июня в 23:41
Наука
Ученые выяснили причину коррупции
Коррупция проявляется в различных формах, включая фаворитизм, клиентелизм (обмен товаров и услуг на политическую поддержку) и хищение государственных средств.
Обновлено 11 июня в 11:30
Финансы
«Коммерсантъ» рассказал о выдаче кредитных карт школьникам
Участники рынка рассказали изданию, что в последнее время участились случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам, которым недавно исполнилось 18 лет.
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено 12 июня в 13:32
Экономика
Газовая акция: Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса
Минэнерго предлагает расширить категорию льготников, которые подключаются к газу по сниженным ценам.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Путин одобрил идею добровольных взносов россиян на пенсию
Владимир Путин с одобрением отнесся к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено вчера в 21:52