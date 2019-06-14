Общество

В работе Instagram произошел сбойКоммерсантъ 18:27

Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов. Большинство (72%) пользователей не могут загрузить приложение.
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Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector
, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Коммерсантъ18:27

Подробнее о событии

Сбой произошел в работе Instagram

Телеканал 360°19:21

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в Instagram

РБК18:58

Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

RT на русском18:47

В работе Instagram произошел сбой

ТАСС18:44

В работе Instagram произошел сбой

РИА Новости18:37

В работе Instagram произошел сбой

Коммерсантъ18:27

Сбой произошел в работе Instagram

Газета.Ru18:20
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Политика

Слуцкий: Россия не потерпит в ПАСЕ даже малейших ограничений

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний.
Обновлено в 14:23
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории

"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено в 20:34
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Общество

Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критики

Ведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» назвала больных детей «кретинами».
Обновлено в 20:10
Общество

Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым

Юрий Ильин [вице-мэр] говорил о том, что при разработке документации на реконструкцию учреждений учитываются парковочные места, а потом они исчезают — территорию ограждают забором.
Обновлено в 20:26
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Футбол

Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России

Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.
Обновлено вчера в 05:10
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Политика

Порошенко назвал способ закрыть вопрос о воровстве российского газа

Украина с ноября 2015-го отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Обновлено в 18:47
Происшествия

В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент

8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено в 21:12
Происшествия

В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Чили, сообщает Национальный сейсмологический центр университета.
Обновлено в 20:51
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Экономика

ИНТЕРВЬЮ: Сбербанк будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов

Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания будет постепенно переводить традиционные устройства на ресайклеры, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес

CNN: умерла актриса Эдит Гонсалес

Обновлено в 20:29
Политика

Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова

Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии

Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
Обновлено в 17:26
Происшествия

В прокуратуре Кубани прокомментировали «воскрешение» Цапка

В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Экс-главу Волгоградского СК перевели в карантин СИЗО «Лефортово»

Экс-начальник Следственного комитета по Волгоградской области, советник главы СК, Михаил Музраев, подозреваемый в причастности к покушению на жизнь главы региона, пока находится в карантинной камере в СИЗО "Лефортово", он жалуется на свое здоровье, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 17:48
Технологии

«Тинькофф» представил голосового помощника «Олега»

"Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России.
Обновлено в 03:39
Политика

Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде

О распоряжении №943 главы МВД, которое вычеркивает Турцию из числа запретных стран для отдыха сотрудников полиции, сообщило агентство «Фонтанка».
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Гаджеты

Realme представила три бюджетных смартфона в России

Молодой китайский бренд Realme представил свои первые новинки в России. Речь идет трех новых смартфонов Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество

Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка

Молодоженов-студентов из МГСУ не пустили в общежитие с новорожденным ребенком, сообщил телеканал НТВ.
Обновлено в 20:02
Политика

Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе

Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.
Обновлено в 19:13
Экономика

В ДНР и ЛНР повысят пенсии и зарплаты бюджетникам

С 1 июля в ДНР и ЛНР увеличат зарплаты сотрудников бюджетной сферы и госслужащих на 35%, пенсии увеличат на 25%, пишет News.ru со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:55
Общество

Росстат заставит предприятия расплачиваться за неточные данные

Законопроект, позволяющий штрафовать компании на сумму до 150 тыс. рублей за недостоверную или не вовремя поданную отчетность, подготовил Росстат.
Обновлено в 18:42
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