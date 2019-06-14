В работе Instagram произошел сбойКоммерсантъ 18:27

с чего всё началось

Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов. Большинство (72%) пользователей не могут загрузить приложение.

Политика Слуцкий: Россия не потерпит в ПАСЕ даже малейших ограничений Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний.

Хоккей «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории "Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.

Политика Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом» Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Общество Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым Юрий Ильин [вице-мэр] говорил о том, что при разработке документации на реконструкцию учреждений учитываются парковочные места, а потом они исчезают — территорию ограждают забором.

Происшествия Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.

Футбол Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.

Происшествия Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.

Политика Порошенко назвал способ закрыть вопрос о воровстве российского газа Украина с ноября 2015-го отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Происшествия В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент 8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.

Происшествия В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6 Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Чили, сообщает Национальный сейсмологический центр университета.

Экономика Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.

Экономика ИНТЕРВЬЮ: Сбербанк будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания будет постепенно переводить традиционные устройства на ресайклеры, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Политика Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.

Происшествия В прокуратуре Кубани прокомментировали «воскрешение» Цапка В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.

Происшествия Экс-главу Волгоградского СК перевели в карантин СИЗО «Лефортово» Экс-начальник Следственного комитета по Волгоградской области, советник главы СК, Михаил Музраев, подозреваемый в причастности к покушению на жизнь главы региона, пока находится в карантинной камере в СИЗО "Лефортово", он жалуется на свое здоровье, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Технологии «Тинькофф» представил голосового помощника «Олега» "Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России.

Политика Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде О распоряжении №943 главы МВД, которое вычеркивает Турцию из числа запретных стран для отдыха сотрудников полиции, сообщило агентство «Фонтанка».

Гаджеты Realme представила три бюджетных смартфона в России Молодой китайский бренд Realme представил свои первые новинки в России. Речь идет трех новых смартфонов Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Общество Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка Молодоженов-студентов из МГСУ не пустили в общежитие с новорожденным ребенком, сообщил телеканал НТВ.

Политика Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.

Экономика В ДНР и ЛНР повысят пенсии и зарплаты бюджетникам С 1 июля в ДНР и ЛНР увеличат зарплаты сотрудников бюджетной сферы и госслужащих на 35%, пенсии увеличат на 25%, пишет News.ru со ссылкой на местные СМИ.