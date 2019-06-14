Сбой возник в работе соцсети InstagramРоссийская газета вчера в 19:41

с чего всё началось

В компании уже заявили, что знают о проблемах и пытаются их разрешить как можно скорее. Несколько месяцев назад в социальной сети Instagram также произошел масштабный сбой, который настолько обескуражил российских пользователей, что многие из них заподозрили закрытие соцсети.

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Происшествия Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.

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Общество В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям» об инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.

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Армия и оружие В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня.