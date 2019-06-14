В работе Instagram произошел сбойКоммерсантъ вчера в 18:27

с чего всё началось

Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов. Большинство (72%) пользователей не могут загрузить приложение.

Происшествия В Мельбурне проходит митинг против экстрадиции Ассанжа в США Митинг против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа проходит у консульства Великобритании в австралийском городе Мельбурн, по меньшей мере два человека были задержаны.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.

Общество Гроза и высокая пожароопасность ожидаются в Московском регионе 14 июня Оранжевый и желтый уровни опасности объявлены в Московском регионе в пятницу из-за гроз, ветра и высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Экономика Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.

Общество Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности Около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.

Транспорт На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Гаджеты Флагман Honor 20 станет доступен для покупки в России Флагман компании станет доступен для покупки, несмотря на наличие определенных санкций.

Политика В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2» Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.

Автоспорт В октябре представят новый регламент «Формулы-1» Итогом дискуссий стала договоренность, согласно которой полный технический и спортивный регламент будет представлен в октябре 2019 года.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся детский сад В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.

Наука Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

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