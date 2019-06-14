Общество

В работе Instagram произошел сбойКоммерсантъ вчера в 18:27

Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов. Большинство (72%) пользователей не могут загрузить приложение.
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Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector
, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Коммерсантъвчера в 18:27

Подробнее о событии

В работе Instagram произошел сбой

Коммерсантъвчера в 18:27

Работу Instagram восстановили после сбоя

ТАССвчера в 21:56

Instagram устранил сбой в работе сервиса

РИА Новостивчера в 21:37

Сбой произошел в работе Instagram

Телеканал 360°вчера в 19:21

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в Instagram

РБКвчера в 18:58

Работа Instagram восстановлена после сбоя

RT на русскомвчера в 22:06

Сбой произошел в работе Instagram

Газета.Ruвчера в 18:20
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Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

В Мельбурне проходит митинг против экстрадиции Ассанжа в США

Митинг против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа проходит у консульства Великобритании в австралийском городе Мельбурн, по меньшей мере два человека были задержаны.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания

Обновлено в 00:11
Баскетбол

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Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
Общество

Гроза и высокая пожароопасность ожидаются в Московском регионе 14 июня

Оранжевый и желтый уровни опасности объявлены в Московском регионе в пятницу из-за гроз, ветра и высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика

Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику

В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности

Около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 13:08
Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрильи беспилотников

Обновлено вчера в 00:26
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

Обновлено 12 июня в 22:43
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Гаджеты

Флагман Honor 20 станет доступен для покупки в России

Флагман компании станет доступен для покупки, несмотря на наличие определенных санкций.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

На КАД «Солярис» въехал в «Газель»

Обновлено в 01:11
Политика

В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»

Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено вчера в 15:37
Автоспорт

В октябре представят новый регламент «Формулы-1»

Итогом дискуссий стала договоренность, согласно которой полный технический и спортивный регламент будет представлен в октябре 2019 года.
Обновлено в 00:08
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся детский сад

В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Наука

Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными

Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Глава города Мыски в Кемеровской области подал в отставку

Обновлено в 01:50
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» разводится с мужем

Звезда сериала "Кухня" разводится с мужем Ольга Кузьмина призналась поклонникам, что в ее семье не все так гладко.
Обновлено в 01:24
Общество

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:03
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Международные резервы России за прошедшую неделю выросли на $7,5 млрд и составили $502,7 млрд.
Обновлено вчера в 15:09
Игры

Авторы Chernobylite сравнили реальный Чернобыль со своей игрой

Польская студия The Farm 51 к разработке боевика с элементами хоррора Chernobylite подошла со всей серьёзностью.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Группа жителей ЛНР поехала в Новошахтинск за паспортами России

Первая группа жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) поехала в российский Новошахтинск для получения паспортов России.
Обновлено в 01:25
Политика

В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС

Президент России Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию "Ала-Арча", где начинается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 00:31
Наука

Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию

Обновлено вчера в 21:57
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Музыка

Названы самые богатые рэперы в мире

Forbes составил рейтинг самых богатых рэперов в мире.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины

В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
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