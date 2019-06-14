Общество
В работе Instagram произошел сбойКоммерсантъ вчера в 18:27
Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов. Большинство (72%) пользователей не могут загрузить приложение.
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Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.Коммерсантъвчера в 18:27
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Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
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Происшествия
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Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
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Общество
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Экономика
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США разместят в Польше эскадрильи беспилотников
Обновлено вчера в 00:26
Хоккей
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Обновлено 12 июня в 22:43
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
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Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Гаджеты
Флагман Honor 20 станет доступен для покупки в России
Флагман компании станет доступен для покупки, несмотря на наличие определенных санкций.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
На КАД «Солярис» въехал в «Газель»
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Политика
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»
Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено вчера в 15:37
Автоспорт
В октябре представят новый регламент «Формулы-1»
Итогом дискуссий стала договоренность, согласно которой полный технический и спортивный регламент будет представлен в октябре 2019 года.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся детский сад
В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Наука
Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными
Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Глава города Мыски в Кемеровской области подал в отставку
Обновлено в 01:50
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
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Звезда сериала «Кухня» разводится с мужем
Звезда сериала "Кухня" разводится с мужем Ольга Кузьмина призналась поклонникам, что в ее семье не все так гладко.
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Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:03
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Международные резервы России за прошедшую неделю выросли на $7,5 млрд и составили $502,7 млрд.
Обновлено вчера в 15:09
Игры
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Политика
Группа жителей ЛНР поехала в Новошахтинск за паспортами России
Первая группа жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) поехала в российский Новошахтинск для получения паспортов России.
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Политика
В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС
Президент России Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию "Ала-Арча", где начинается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию
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Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
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Forbes составил рейтинг самых богатых рэперов в мире.
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Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
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