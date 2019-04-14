Общество

В FB, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбойВести.Ru 07:53

На сбои в работе мессенджера WhatsApp, соцсетей Instagram и Facebook жалуются в настоящее время пользователи в ряде стран, включая Россию. Об этом говорят данные портала Downdetector, отслеживающего сбои на популярных интернет-ресурсах.
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Глобальный сбой в Facebook и Instagram

Газета.Ru07:37

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

ТАСС07:56

В FB, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

Вести.Ru07:53

Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

RT на русском08:44

Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

РБК08:19

В работе Facebook, Whatsapp и Instagram зафиксированы сбои

Коммерсантъ07:36

В работе WhatsApp произошел сбой

РИА Новости07:48
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Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России

Обновлено в 11:20
Политика

Порошенко спел после несостоявшихся дебатов с Зеленским

Обновлено в 10:04
Политика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год

Обновлено 12 апреля в 17:49
Общество

В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема

В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
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Единоборства

Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов

Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Политика

Президент Украины Петр Порошенко снял с должности первого заместителя главы службы внешней разведки Сергея Семочко

Национальное антикоррупционное бюро ранее возбудило против Семочко дело о незаконном обогащении.
Обновлено в 10:31
Футбол

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»

Футболисты "Манчестер Сити" на выезде нанесли поражение "Кристал Пэлас" в 34-м туре чемпионата Англии.
Обновлено в 11:06
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Происшествия

Задержан один из девяти сбежавших из временного изолятора в Туве

Обновлено в 08:14
Авто

Названы самые доступные в России кроссоверы и внедорожники

Обновлено в 08:01
Экономика

Кудрин прокомментировал план по увеличению инвестиций до 25% ВВП

План по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет, сказал журналистам председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:25
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине

Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
Обновлено в 10:05
Авто

Новый Volkswagen Polo Plus готов к дебюту в Шанхае

Компания Volkswagen готовит к дебюту одну из самых ожидаемых новинок предстоящего автосалона в Шанхае – хэтчбек Polo Plus.
Обновлено в 08:54
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Общество

Участником Тотального диктанта в Нью-Йорке стал 95-летний ветеран

Одним из самых запоминающихся участников мероприятия стал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев.
Обновлено в 02:30
Политика

Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий

Валерий Кондратюк — замглавы администрации президента Украины, отвечающий за направление спецслужб, написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также обвинил Петра Порошенко в присваивании достижений в военно-дипломатический сфере, передает 14 апреля УНИАН, опубликовав копию заявления.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Авианосец «Авраам Линкольн» ВМС США плывет в сторону Черного моря

В Сети появилась информация о том, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая авианосцем «Авраамом Линкольном», направляется в сторону Черного моря.
Обновлено в 02:38
Кино

Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей в «Игре престолов»

Агентство Bloomberg назвало дом Таргариенов самым богатым во вселенной сериала "Игра престолов".
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые вместе вышли в свет

Одними из самых ярких гостей вечера стали знаменитый танцовщик Сергей Полунин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных.
Обновлено в 10:38
Авто

В Сети появились первые изображения нового Mercedes-Benz GLS

Немецкий автомобиль новой генерации будет предложен в семиместной версии с увеличенной на 60 мм колесной базой.
Обновлено в 06:04
Футбол

«Динамо» и «Краснодар» разошлись миром в матче РПЛ

"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Мирная жительница ДНР получила ранение при обстреле

Обновлено в 05:13
Политика

В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Никитина, который жаловался на начальника местной полиции

В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Юрия Никитина, который жаловался на начальника местной полиции из-за плохого состояния дорог.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании

Обновлено в 08:58
Энергетика

Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть

Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
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