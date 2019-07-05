Интернет
В работе Google зафиксирован сбойLife.ru вчера в 21:21
Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из Японии, США, стран Латинской Америки и Европы. Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией (55%) и работой системы (44%). Накануне масштабный сбой произошёл в работе Facebook и его сервисов: Instagram, WhatsApp и других.
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Политика
Конте: Дружба между Италией и Россией имеет огромный потенциал
Благодаря переговорам с российским президентом Владимиром Путиным отношения РФ и Италии укрепились, дружба между странами обладает огромным потенциалом, заявил премьер Италии Джузеппе Конте по итогам визита российского лидера в Рим и Ватикан.
Обновлено вчера в 20:41
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша
Обновлено вчера в 20:03
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Футбол
Арьен Роббен завершил карьеру футболиста
Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено вчера в 12:11
Авто
Электромобили и самокаты получат звуковое сопровождение с 2020 года
Звуковое сопровождение электромобилей, электросамокатов и велосипедов будет доступно в России с 2020 года, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
В РЖД проверят выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали выезд машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала в Москве.
Обновлено 02 июля в 00:47
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Футбол
Тите намерен покинуть сборную Бразилии по окончании Кубка Америки
Главный тренер сборной Бразилии Тите может покинуть свой пост после финала Кубка Америки-2019 против Перу.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В День независимости США у Белого дома сожгли американский флаг
Представители Революционной коммунистической партии США сожгли национальный флаг в День независимости.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено вчера в 08:46
Здоровье
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Общество
Пострадавшие от паводка жители Канска получат по 50 тыс. рублей
Обновлено вчера в 22:48
Спорт
Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры
Московские абоненты сотовой связи в первом квартале текущего года проговорили по мобильным телефонам 14,3 миллиарда минут — это на миллиард меньше показателя 2018 года. аким образом, за год в Москве суммарная продолжительность разговоров с использованием сотовой связи сократилась на 6,5 процента.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено вчера в 08:50
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Наука
У библейских филистимлян нашли европейские гены
Обновлено 03 июля в 14:00
Наука
«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых
Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено 03 июля в 07:34
Кино
Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли
19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено 03 июля в 18:10
Общество
Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами
Житель Индонезии запечатлел на видео странное существо, которое ползло у него по потолку. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 00:02
Происшествия
ФСБ задержала за взятку врачей Росгвардии
В Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии были задержаны три врача. Они обвиняются в получении взятки.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
Инструкция E1.RU: какие смертельные опасности подстерегают вашего кота в квартире
В одних квартирах вентиляционные каналы могут быть не закрыты решетками, в других просто бывают неизвестные даже для самих владельцев отдушины, расположенные под ванной, за унитазом.
Обновлено в 00:00
Космос
Огромный астероид несется к Земле
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки
Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Обновлено вчера в 22:00