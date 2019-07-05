Интернет

В работе Google зафиксирован сбойLife.ru вчера в 21:21

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из Японии, США, стран Латинской Америки и Европы. Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией (55%) и работой системы (44%). Накануне масштабный сбой произошёл в работе Facebook и его сервисов: Instagram, WhatsApp и других.
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В работе Google зафиксирован сбой

Life.ruвчера в 21:21

В работе Google произошел сбой

Коммерсантъвчера в 21:39

В работе Google возникли перебои

Росбалтвчера в 21:31

Пользователи сообщили о сбое в работе Google

RT на русскомвчера в 21:28

Пользователи пожаловались на сбои в работе Google

РБКвчера в 22:15

В работе Google возникли сбои

РИА Новостивчера в 21:17

Пользователи сообщили о сбое в работе Google

ТАССвчера в 21:01
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Политика

Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес

Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков

Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда

Обновлено вчера в 23:51
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:02
Общество

Телефоны в школах хотят запретить в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Сын Максима Галкина Гарри растерялся в толпе окруживших его детей

Пятилетний сын знаменитостей Гарри, попав с отцом за кулисы, очень растерялся, когда его окружила толпа детей.
Обновлено в 00:29
Политика

Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений

Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:33
Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Экономика

Бизнес могут обязать оплачивать инвестпрограмму «Россетей»

Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне

Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Экономика

«Распадская» выкупила 20,4 млн акций в рамках программы buyback

"Распадская" в рамках объявленной ранее программы buyback приобрела 20,41 млн собственных голосующих акций, что соответствуют 2,9% от уставного капитала компании, следует из сообщения угольной компании.
Обновлено в 01:43
Авто

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Общество

Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Политика

На Украине попросили Совбез ООН не обсуждать закон о госязыке

Украинский постпред при ООН Владимир Ельченко отправил главе Совбеза письмо, в котором попросил совет не рассматривать закон о языке, так как он не влияет на поддержание международной безопасности и мира.
Обновлено в 00:49
Происшествия

На Кубани четырехлетний мальчик утонул в аквапарке

Четырехлетний мальчик утонул в аквапарке в городе Гулькевичи в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 15:18
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл предсезонный турнир в Австрии

В заключительном матче товарищеского турнира в Австрии Краснодар обыграл Спартак 2:1.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Итальянский премьер угостил Путина рыбой и мороженым с земляникой

Обновлено вчера в 16:39
Общество

«Дочка» РЖД рассказала о новом плацкартном вагоне с длинными полками

Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент.
Обновлено в 01:28
Общество

Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России

На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества — мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Происшествия

Полиция обходит жилые дома в преддверии визита Путина в Екатеринбург

Работа проводится в преддверии визита президента Путина в столицу Урала, пишет е1.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения

Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Обновлено вчера в 17:35
Политика

Военным и сотрудникам правоохранительных органов поднимут зарплату

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о увеличении окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%.
Обновлено в 01:43
Энергетика

«Ромир» заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензин

Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Обновлено вчера в 06:20
Общество

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
Политика

Полномочия органов местного самоуправления обсудят осенью

Комитет ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления представит в Минфин, Минэкономразвития и Минюст рекомендации по снятию излишних компетенций с МСУ и определению их полномочий.
Обновлено в 01:09
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