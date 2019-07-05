Интернет
В работе Google зафиксирован сбойLife.ru вчера в 21:21
Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из Японии, США, стран Латинской Америки и Европы. Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией (55%) и работой системы (44%). Накануне масштабный сбой произошёл в работе Facebook и его сервисов: Instagram, WhatsApp и других.
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Политика
Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков
Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:02
Общество
Телефоны в школах хотят запретить в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина Гарри растерялся в толпе окруживших его детей
Пятилетний сын знаменитостей Гарри, попав с отцом за кулисы, очень растерялся, когда его окружила толпа детей.
Обновлено в 00:29
Политика
Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений
Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:33
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Экономика
Бизнес могут обязать оплачивать инвестпрограмму «Россетей»
Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне
Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Экономика
«Распадская» выкупила 20,4 млн акций в рамках программы buyback
"Распадская" в рамках объявленной ранее программы buyback приобрела 20,41 млн собственных голосующих акций, что соответствуют 2,9% от уставного капитала компании, следует из сообщения угольной компании.
Обновлено в 01:43
Авто
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Политика
На Украине попросили Совбез ООН не обсуждать закон о госязыке
Украинский постпред при ООН Владимир Ельченко отправил главе Совбеза письмо, в котором попросил совет не рассматривать закон о языке, так как он не влияет на поддержание международной безопасности и мира.
Обновлено в 00:49
Происшествия
На Кубани четырехлетний мальчик утонул в аквапарке
Четырехлетний мальчик утонул в аквапарке в городе Гулькевичи в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 15:18
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл предсезонный турнир в Австрии
В заключительном матче товарищеского турнира в Австрии Краснодар обыграл Спартак 2:1.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Итальянский премьер угостил Путина рыбой и мороженым с земляникой
Обновлено вчера в 16:39
Общество
«Дочка» РЖД рассказала о новом плацкартном вагоне с длинными полками
Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент.
Обновлено в 01:28
Общество
Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России
На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества — мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Происшествия
Полиция обходит жилые дома в преддверии визита Путина в Екатеринбург
Работа проводится в преддверии визита президента Путина в столицу Урала, пишет е1.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения
Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Военным и сотрудникам правоохранительных органов поднимут зарплату
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о увеличении окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%.
Обновлено в 01:43
Энергетика
«Ромир» заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензин
Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Полномочия органов местного самоуправления обсудят осенью
Комитет ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления представит в Минфин, Минэкономразвития и Минюст рекомендации по снятию излишних компетенций с МСУ и определению их полномочий.
Обновлено в 01:09