Интернет
В работе Google произошел крупный сбойRambler News Service 02:25
Жалобы поступали из США, Японии, Мексики, Бразилии и Австралии. Также о сбое в работе Google сообщали и российские пользователи. Вечером 3 июля сбой фиксировался в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, свидетельствовали данные портала Downdetector.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Армия и оружие
Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео
Обновлено в 00:14
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Политика
«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений
«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.
Обновлено в 03:01
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Общество
В России представили концепт новых плацкартных вагонов
В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Здоровье
Ракова: Москва продолжит развивать инфраструктуру здравоохранения
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
В Афганистане при атаке на рынок погибли четыре человека
В Афганистане минометный снаряд попал на территорию рынка, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 02:48
Авто
АвтоВАЗ возобновит производство после двухдневного простоя
Автокомпонент в полном объеме возобновляет поставки комплектующих на заводы "АвтоВАЗа".
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Кудрин назвал Россию отстающей по духовным ценностям
Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено в 03:01
Политика
Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений
Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие
Генерал ВСУ рассказал об обстановке возле Станицы Луганской
После разведения сил в районе Станицы Луганской, расстояние между военнослужащими Народной милиции ЛНР и боевиками ВСУ составляет два километра.
Обновлено в 02:24
Футбол
Украинский футболист намерен нанести травму игроку «Краснодара»
Обновлено вчера в 08:12
Футбол
Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России
Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.
Обновлено вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11