с чего всё началось

Пользователи Facebook отмечали, что на их страниц лишь отображаются сообщения "сервис недоступен". Сбой зафиксирован примерно в 16:00 мск.

В работе Facebook и Instagram наблюдается масштабный сбой

Общество Общество Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада Ранее жительница Карелии Анна Власова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фрагменты переписки с главой региона, в которой она просила восстановить работу детского сада в поселке.

Общество Общество Неработающих россиян хотят обязать платить страховые взносы В Госдуму внесли законопроект, который обязывает самозанятых россиян платить за себя все страховые взносы в социальные фонды.

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Общество Общество В МЧС сообщили о резком росте числа пожаров в российских ТРЦ Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил о том, что за год в России на 64,5% выросло число пожаров в торгово-развлекательных центрах, передает РИА "Новости".

Общество Общество ПИК приостановила проблемную стройку в Кунцеве

Общество Общество Суд признал законным штраф The New Times в размере 22 млн рублей Тверской суд Москвы признал законным наложение штрафа в размере 22,25 млн руб. на журнал The New Times, сообщает «РИА Новости».

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Общество Общество Губернатор пообещал наказания за самоубийство затравленной школьницы Губернатор Смоленской области Алексей Островский взял под личный контроль расследование самоубийства 14-летней школьницы после травли и жалоб на бедность.

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Общество Общество В Москве три ресторана Starlite Diner закрыли из-за гепатита А В Москве закрыли три ресторана сети Starlite Diner после восьми случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и посетителей.

Общество Общество Генпрокуратура насчитала 140 уголовных дел по нарушениям на Восточном

Транспорт Транспорт Водители сэкономили за счет Крымского моста шесть миллиардов рублей Крымский мост за пять месяцев эксплуатации позволил водителям сэкономить более шести миллиардов рублей.