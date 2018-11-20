Общество

В работе Facebook и Instagram наблюдается масштабный сбой
Интерфакс
09:20

Пользователи Facebook отмечали, что на их страниц лишь отображаются сообщения "сервис недоступен". Сбой зафиксирован примерно в 16:00 мск.
Интерфакс09:20
с чего всё началось
Социальная сеть не грузится (44%), не позволяет пользователям зайти на свою страницу (33%), а также переходить по ссылкам, отмечают
 недовольные посетители Downdetector.
РБК08:42

Подробнее о событии

В Facebook прокомментировали сбои в работе соцсети

Газета.Ru11:22

В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

Вести.Ru09:17

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

RT на русском09:02

Пользователи пожаловались на масштабный сбой в Facebook и Instagram

РБК08:42

В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

Rambler News Service08:37

В работе Facebook и Instagram наблюдается масштабный сбой

Интерфакс09:20

Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Facebook и Instagram

ТАСС08:37
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Общество

Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада

Ранее жительница Карелии Анна Власова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фрагменты переписки с главой региона, в которой она просила восстановить работу детского сада в поселке.
Обновлено в 11:46
Общество

Неработающих россиян хотят обязать платить страховые взносы

В Госдуму внесли законопроект, который обязывает самозанятых россиян платить за себя все страховые взносы в социальные фонды.
Обновлено в 11:22
Транспорт

В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах

Цены на билеты в новые плацкартные вагоны не будут выше, чем в обычные, заявил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в поездах дальнего следования) Петр Иванов.
Обновлено в 11:54
Общество

В МЧС сообщили о резком росте числа пожаров в российских ТРЦ

Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил о том, что за год в России на 64,5% выросло число пожаров в торгово-развлекательных центрах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:50
Общество

ПИК приостановила проблемную стройку в Кунцеве

Обновлено в 11:32
Общество

«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади

Обновлено в 11:04
Общество

Суд признал законным штраф The New Times в размере 22 млн рублей

Тверской суд Москвы признал законным наложение штрафа в размере 22,25 млн руб. на журнал The New Times, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 10:57
Общество

ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием

Пенсионный фонд применил дисциплинарное взыскание к сотруднику ведомства, пригласившего умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны, сообщила во вторник РИА Новости представитель пресс-службы отделения фонда в Самарской области.
Обновлено в 11:23
Общество

Глава Минтранса рассказал, что пользуется общественным транспортом

Неслужебные поездки министр транспорта России Евгений Дитрих предпочитает совершать на общественнлм транспорте.
Обновлено в 11:38
Общество

Губернатор пообещал наказания за самоубийство затравленной школьницы

Губернатор Смоленской области Алексей Островский взял под личный контроль расследование самоубийства 14-летней школьницы после травли и жалоб на бедность.
Обновлено в 11:50
Общество

В Петербурге выставили на продажу квартиру Максима Горького

Квартира, которую с 1914 по 1921 год арендовал писатель Максим Горький, выставлена на продажу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:47
Общество

В Москве три ресторана Starlite Diner закрыли из-за гепатита А

В Москве закрыли три ресторана сети Starlite Diner после восьми случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и посетителей.
Обновлено в 11:34
Общество

Генпрокуратура насчитала 140 уголовных дел по нарушениям на Восточном

Обновлено в 11:06
Транспорт

Водители сэкономили за счет Крымского моста шесть миллиардов рублей

Крымский мост за пять месяцев эксплуатации позволил водителям сэкономить более шести миллиардов рублей.
Обновлено в 11:13
Религия

Путин поздравил с Днем рождения патриарха Кирилла

Президент Владимир Путин поздравил с Днем рождения патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
Обновлено в 10:20
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