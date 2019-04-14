Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадкиТАСС 07:56
Пользователи жалуются на проблемы с лентой новостей (63%), со входом в систему (19%) и полное отключение сети (17%). Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
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Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»
Обновлено в 13:24
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 12:45
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:31
Единоборства
Борец Сурков завоевал бронзовую медаль ЧЕ
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Шойгу закупает снаряды из пластика
RU по материалам The National Interest. Снаряды предназначены для автоматических пушек калибра 30 миллиметров.
Обновлено в 03:48
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека
На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Футбол
Ростов — Спартак 1:1 (2-й тайм)
Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" скандируют нецензурные кричалки в адрес хавбека "красно-белых" Дениса Глушакова в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против "Ростова".
Обновлено в 13:03
Политика
Депутат Рады Добкин рассказал о прозвище Порошенко
Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал журналистам, что президент Украины Петр Порошенко в начале нулевых получил прозвище «Туфель», потому что всегда ходил в грязной и стоптанной обуви.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Полина Гагарина заняла пятое место в китайском музыкальном шоу Singer
Полина Гагарина на протяжении всех отборочных туров китайского музыкального шоу Singer была главным претендентом на победу, получая слова поддержки от своих поклонников.
Обновлено в 01:57
Авто
Названы самые доступные кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 13:21
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Политика
Северная Корея заинтересовалась российскими самолетами
Северная Корея заинтересована в приобретении у России новых гражданских самолетов.
Обновлено в 12:05
Культура
Ушел из жизни скульптор Анатолий Дема
В Санкт-Петербурге скончался 81-летний скульптор, народный художник России Анатолий Дёма.
Обновлено в 13:23
Общество
ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми
По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах
Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Лидеров ингушских протестов не выпустили из-под стражи в Нальчике
Как сообщал "Кавказский узел", трое лидеров протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев - были задержаны после митинга в Магасе и с 3 апреля отбывали 10 суток административного ареста в спецприемнике Нальчика.
Обновлено вчера в 02:57
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара
Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Общество
В родном доме Сальвадора Дали откроется музей
В доме, в котором родился и провел первые годы своей жизни художник-сюрреалист Сальвадор Дали, откроется музей, посвященный жизни художника.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым
Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".
Обновлено в 11:02
Культура
Скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
На пруду в Подмосковье перевернулась лодка с рыбаками, есть погибший
Лодка с рыбаками перевернулась на пруду в городском округе Егорьевск Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 10:30
Наука
Силовые тренировки продлевают жизнь
Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.
Обновлено в 03:22
Кино
Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере
Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Warner Bros. всерьез опасаются, что иск против актёра, сыгравшего Грин-Де-Вальда, навредит фильмам поттерианы.
Обновлено вчера в 05:50