В FB, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбойВести.Ru 07:53

На сбои в работе мессенджера WhatsApp, соцсетей Instagram и Facebook жалуются в настоящее время пользователи в ряде стран, включая Россию. Об этом говорят данные портала Downdetector, отслеживающего сбои на популярных интернет-ресурсах.

В FB, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

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