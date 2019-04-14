Общество

В FB, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбойВести.Ru 07:53

На сбои в работе мессенджера WhatsApp, соцсетей Instagram и Facebook жалуются в настоящее время пользователи в ряде стран, включая Россию. Об этом говорят данные портала Downdetector, отслеживающего сбои на популярных интернет-ресурсах.
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В работе Facebook, Whatsapp и Instagram зафиксированы сбои

Коммерсантъ07:36

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

ТАСС07:56

В FB, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

Вести.Ru07:53

Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

RT на русском08:44

Глобальный сбой в Facebook и Instagram

Газета.Ru07:37

Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

РБК08:19

В работе WhatsApp произошел сбой

РИА Новости07:48
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Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» и упрочил лидерство в РПЛ

Обновлено в 11:54
Общество

Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов

Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено в 14:17
Космос

Что дал науке снимок горизонта событий черной дыры

10 апреля 2019 проект Event Horizon Telescope показал первое успешное изображение горизонта событий черной дыры в галактике М87 – самой большой и массивной внутри нашего локального скопления галактик.
Обновлено вчера в 07:28
Политика

В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 12:45
Происшествия

Умерла вдова бывшего президента Югославии Милошевича

Вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович скончалась в России на 77-м году жизни.
Обновлено в 13:57
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти обеспокоен тем, что военнослужащие западных стран недостаточно плотно общаются с представителями Вооруженных сил России.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие

ПВО Сирии сбило несколько ракет Израиля

Часть снарядов все-таки попали в цель Сирийскими системами ПВО сбито несколько израильских ракет, сообщает Regnum со ссылкой на SANA.
Обновлено вчера в 01:36
Спорт

Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ

Обновлено в 09:39
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Политика

Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине

Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
Обновлено в 10:05
Авто

Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая

Обновлено в 05:34
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Спартак» проиграл «Ростову» в матче чемпионата России

Обновлено в 13:54
Кино

Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон

Обновлено в 14:58
Экономика

Силуанов и Набиуллина поиграли в США в хорошего и плохого полицейского

Прогнозы влияния НДС (выросшего с 1 января 2019 года с 18% до 20%), по словам Набиуллиной, негативно отразились на инфляции, но жизнь, по ее словам, «оказалась лучше прогнозов».
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Лиза Галкина любит наряжаться в шляпки Аллы Пугачёвой

Пятилетняя Лиза Галкина растёт маленькой модницей и, как признался недавно её отец, юморист Максим Галкин, часто любит наряжаться в шляпки, которые носила раньше Алла Пугачёва.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Милонова избили в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 03:56
Кино

Bloomberg представил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»

Обновлено в 07:15
Общество

ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах

Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Происшествия

На кладбище опрокинулась машина, есть пострадавшие

Уточняется, что за рулем автомобиля находилась 25-летняя женщина, которая не справилась с управлением, что привело к опрокидыванию машины.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков

«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:10
Авто

В России насчитали почти 13 тысяч люксовых автомобилей

Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Самолет армии Хафтара сбит в Ливии

«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛ

"Ливерпуль" набрал 85 очков и вновь обошел "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 13:42
Культура

Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская

Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой опубликовала закулисное видео с артисткой

Обновлено в 03:31
Политика

Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах

Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Главу Бабаюртовского района Дагестана арестовали

Советский районный суд Махачкалы вынес решение об аресте главы Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева, которого подозревают в присвоении свыше двух миллионов рублей.
Обновлено в 14:34
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