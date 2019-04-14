Общество
В FB, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбойВести.Ru 07:53
На сбои в работе мессенджера WhatsApp, соцсетей Instagram и Facebook жалуются в настоящее время пользователи в ряде стран, включая Россию. Об этом говорят данные портала Downdetector, отслеживающего сбои на популярных интернет-ресурсах.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:04, Ашберн
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» и упрочил лидерство в РПЛ
Обновлено в 11:54
Общество
Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов
Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено в 14:17
Космос
Что дал науке снимок горизонта событий черной дыры
10 апреля 2019 проект Event Horizon Telescope показал первое успешное изображение горизонта событий черной дыры в галактике М87 – самой большой и массивной внутри нашего локального скопления галактик.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 12:45
Происшествия
Умерла вдова бывшего президента Югославии Милошевича
Вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович скончалась в России на 77-м году жизни.
Обновлено в 13:57
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти обеспокоен тем, что военнослужащие западных стран недостаточно плотно общаются с представителями Вооруженных сил России.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
ПВО Сирии сбило несколько ракет Израиля
Часть снарядов все-таки попали в цель Сирийскими системами ПВО сбито несколько израильских ракет, сообщает Regnum со ссылкой на SANA.
Обновлено вчера в 01:36
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Политика
Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине
Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
Обновлено в 10:05
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая
Обновлено в 05:34
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Футбол
«Спартак» проиграл «Ростову» в матче чемпионата России
Обновлено в 13:54
Кино
Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон
Обновлено в 14:58
Экономика
Силуанов и Набиуллина поиграли в США в хорошего и плохого полицейского
Прогнозы влияния НДС (выросшего с 1 января 2019 года с 18% до 20%), по словам Набиуллиной, негативно отразились на инфляции, но жизнь, по ее словам, «оказалась лучше прогнозов».
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Лиза Галкина любит наряжаться в шляпки Аллы Пугачёвой
Пятилетняя Лиза Галкина растёт маленькой модницей и, как признался недавно её отец, юморист Максим Галкин, часто любит наряжаться в шляпки, которые носила раньше Алла Пугачёва.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 03:56
Кино
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»
Обновлено в 07:15
Общество
ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах
Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Происшествия
На кладбище опрокинулась машина, есть пострадавшие
Уточняется, что за рулем автомобиля находилась 25-летняя женщина, которая не справилась с управлением, что привело к опрокидыванию машины.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:10
Авто
В России насчитали почти 13 тысяч люксовых автомобилей
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛ
"Ливерпуль" набрал 85 очков и вновь обошел "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 13:42
Культура
Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская
Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Политика
Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах
Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Главу Бабаюртовского района Дагестана арестовали
Советский районный суд Махачкалы вынес решение об аресте главы Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева, которого подозревают в присвоении свыше двух миллионов рублей.
Обновлено в 14:34